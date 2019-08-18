Додано: Пон 19 сер, 2019 10:14

Кент оплачивал пару раз суммы 20к+ через NFC.Оба раза был чек для кассира типа "позвоните в банк". Кассир звонит, объясняет ситуацию (типа настоящий клиент, покупает настоящий товар), ему называют какой-то код, кассир его вводит на терминале, и операция проходит.Хотя сообщение о снятии приходит сразу после выхода первого чека "для кассира".Дополнение: сначала высвечивается: спросить пин "да-нет"? Если "нет" - то вылазит чек с этим "звонком в банк-экваер". Если "да" - кент вводил пин-код от основной картыИ прошлоУ меня было в сильпо, когда было подряд несколько маленьких чеков в одном терминале, и запросило код разблокировки телефона на последнем чеке (телефон был разблокирован, но высветилось какое-то окошко, наверно гугл-пея)Так что не все операции "так просто" проходят по NFC без ПИН и приколовНу и, как выше писали, - терминал же выдают не на анонимуса. В теории можно на бомжа оформить, но это будет стоить столько, что "выторг" не покроет такие "затраты"