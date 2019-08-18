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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14461447144814491450>
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:32

Re: Monobank

  Flamingo написав:потрясти двумя могильники

Чёта ржу.. Понимаю что тут написаны "мобильники", но ржу :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37

  mephala написав: Верно,гдет Горох недавно писал,мол начитались такого,но спокуха!Мы всё мигом уладим.Вопрос снимается как глупый.

а как работает технология перевода денег с карты на карту при участии двух смартов? там через считывание QR кода или как?[/quote]
NFC - способ передачи информации на очень (до 5 см) расстояниях. По этому каналу связи передаются данные по карте, те же, что вы вводили бы вручную.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:потрясти двумя могильники

Чёта ржу.. Понимаю что тут написаны "мобильники", но ржу :)

Да прикольно вышло. Т9 или как там оно сейчас зовётся иногда такую чушь порет :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:45

Re: Monobank

  Son of Sun написав:NFC - способ передачи информации на очень (до 5 см) расстояниях. По этому каналу связи передаются данные по карте, те же, что вы вводили бы вручную.
там по геолокации.без НФЦ смартами трусить можно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:45

Re: Monobank

  Flamingo написав:ыла фича типа потрясти двумя могильники


ви із вуду?
чи похуже
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:58

  greenozon написав:
  Flamingo написав:ыла фича типа потрясти двумя могильники


ви із вуду?
чи похуже

Похуже. Из Т9 ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:06

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой

аааа, страаашно? :P :P
Дальше еще хуже будет. Уже внедряют РОС-термин-апликуху прям в мабилу с NFC.
Просто сядут на скамеечку рядышком два одиночества попами др. к др. и всьооо... 50тыщ тю-тю... а птом ищи на какого бомжв была та РОС-апликуха зарегина
NFC нуна выключать, мабилу лочить, варежку не разевать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:11

  clientage написав:
  safonovstanislav написав:ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой

аааа, страаашно? :P :P

NFC нуна выключать, мабилу лочить, варежку не разевать :)

Только со сберкнижкой в банк и кешем в карманах.
.... "варежку не разевать :)"
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:14

Кент оплачивал пару раз суммы 20к+ через NFC.
Оба раза был чек для кассира типа "позвоните в банк". Кассир звонит, объясняет ситуацию (типа настоящий клиент, покупает настоящий товар), ему называют какой-то код, кассир его вводит на терминале, и операция проходит.
Хотя сообщение о снятии приходит сразу после выхода первого чека "для кассира".

Дополнение: сначала высвечивается: спросить пин "да-нет"? Если "нет" - то вылазит чек с этим "звонком в банк-экваер". Если "да" - кент вводил пин-код от основной карты :) И прошло

У меня было в сильпо, когда было подряд несколько маленьких чеков в одном терминале, и запросило код разблокировки телефона на последнем чеке (телефон был разблокирован, но высветилось какое-то окошко, наверно гугл-пея)

Так что не все операции "так просто" проходят по NFC без ПИН и приколов

Ну и, как выше писали, - терминал же выдают не на анонимуса. В теории можно на бомжа оформить, но это будет стоить столько, что "выторг" не покроет такие "затраты" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:21

Ещё момент:

есть лимит для безпиновых оплат физическими бесконтактными картами. Раньше был 100грн, сейчас должны повысить, но экваеры этим не заморачиваются, и много где так и есть 100грн до сих пор.

И если платить телефоном через NFC в пределах этого "безпинового лимита" - то телефон можно не разблокировать, а просто "разбудить экран", например кнопкой питания (или у кого как). Т.е. например операции до 100грн можно платить телефоном вообще его никак не разблокируя, а просто включив экран (я сам так плачу, проверял не раз)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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