есть лимит для безпиновых оплат физическими бесконтактными картами. Раньше был 100грн, сейчас должны повысить, но экваеры этим не заморачиваются, и много где так и есть 100грн до сих пор.
И если платить телефоном через NFC в пределах этого "безпинового лимита" - то телефон можно не разблокировать, а просто "разбудить экран", например кнопкой питания (или у кого как). Т.е. например операции до 100грн можно платить телефоном вообще его никак не разблокируя, а просто включив экран (я сам так плачу, проверял не раз)
А ПОСы Привата сами умеют будить телепон. Т.е. подносишь выключеный телепон, Приват его будит (но не разблокирует, слава Богу) потом подносишь 2й раз и происходит оплата с карты по умолчанию. Я так пирожки по 4грн покупаю
Вкладчик1234 написав:Кент оплачивал пару раз суммы 20к+ через NFC. Оба раза был чек для кассира типа "позвоните в банк". Кассир звонит, объясняет ситуацию (типа настоящий клиент, покупает настоящий товар), ему называют какой-то код, кассир его вводит на терминале, и операция проходит. Хотя сообщение о снятии приходит сразу после выхода первого чека "для кассира".
если на карте 2коп. , то понятно! Есть смысл рисковать, если на карте 1млн евро или 30млн грн? Для этих целей только Ощад и Укргаз. Укргаз дает 4% годовых на евро карте. И 15-17 в грн.
В Украгазе финмон от 2млн, специально для танкистов сделали банку
Вкладчик1234 написав:Кент оплачивал пару раз суммы 20к+ через NFC. Оба раза был чек для кассира типа "позвоните в банк". Кассир звонит, объясняет ситуацию (типа настоящий клиент, покупает настоящий товар), ему называют какой-то код, кассир его вводит на терминале, и операция проходит. Хотя сообщение о снятии приходит сразу после выхода первого чека "для кассира".
если на карте 2коп. , то понятно! А если на карте 1млн евро или 30млн грн? Для этих целей только Ощщад и Укргаз. Укргаз дает 4% годовых на евро карте. И 15-17 в грн.
В Украгазе финмон от 2млн, специально для танкистов сделали банку
Не совсем понял к чему это.
Повторяю - экваер (терминал) не завершает операцию по NFC (без пина, или "звонка в банк"). Они же не знают баланс на карте. На карте покупателя все лимиты позволяют делать такие оплаты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
рисковать зачем? в чем оправдан риск?? В ощаде/укргазе/алла просто "забито" сколько можно максимум потратить от общей суммы 1млн евро, которая, на есть карте. И всё. Зачем надеяться на NFC или что-то еще?
sauvignon написав:Во-первых, для транзакции нужно, чтобы карта была в зоне действия терминала около 2-х секунд на расстоянии порядка 5 сантиметров.
Наверное от телефона зависит. У меня моментально считывает с телефона
sauvignon написав:Во-вторых, даже если это получилось, то деньги у вас заблокировались, а не списались со счёта.
Банк всё равно их отправит продавцу.
sauvignon написав: Вы обнаружили пропажу и позвонили в банк, там помогли узнать банк, обслуживающий терминал, который, в свою очередь, знает каждого владельца POS-терминала, что и делает потенциальное мошенничество такого рода бессмысленным.
Ну хорошо, узнали вы, что терминал привезён из Марокко или Египта, а предприятие зарегистрировано на бомжа из той страны. Поедете туда судится? Вы даже счёт не сможете блокнуть такому торговцу в его банке в его стране. Да и подтвердили сами транзакцию прикосновением телефона к терминалу, и докажите, что именно терминал коснулся телефона, а не наоборот
Honor 8X. NFC не выключаю вообще. Оплатить большую сумму можно только в течение пары секунд после разблокировки по отпечатку пальца. Иначе будет либо запрошен пин на пинпаде, либо (скорее всего) на самом телефоне. Иначе никак.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 19 сер, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Вообще, реально, лучший вариант - это включение NFC только в момент оплаты, и сразу выключение. Это как с покупками в интернете, лимит всегда нужно держать 0, иначе найдётся тот, кто захочет похитить деньги, типа "легально"
Вот, например, у меня тот же эпл хочет украсть с карты $8 по 2 раза в день, и даже не пойму за что. Стоит где-то ввести номер своей карты, купить какое-то приложение, будут пытаться выдоить по полной. Хорошо, что лимит легко устанавливается в 0, от таких хитровыдуманных "предпринимателей". А если бы удалось списать эти $8, думаю, сразу было бы попытка списания ещё больше, т.к. жадность не знает пределов.
proftpd66 написав:9 ведро (последние прошивки) попросило отпечаток пальцев и/или пин специальный для NFC. При разблокированном экране NFC спрашивает пин и/или отпечаток пальцев.
Аналогично (ведро 9)
clientage написав:
safonovstanislav написав:Ну хорошо
я давно уже хожу с выключеным NFC ... и собираю фольгу от шоколадок на шапочку
Вероятно, что нужен шлем из консервных банок
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