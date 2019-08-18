RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1446144714481449
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:33

  Вкладчик1234 написав:Ещё момент:

есть лимит для безпиновых оплат физическими бесконтактными картами. Раньше был 100грн, сейчас должны повысить, но экваеры этим не заморачиваются, и много где так и есть 100грн до сих пор.

И если платить телефоном через NFC в пределах этого "безпинового лимита" - то телефон можно не разблокировать, а просто "разбудить экран", например кнопкой питания (или у кого как). Т.е. например операции до 100грн можно платить телефоном вообще его никак не разблокируя, а просто включив экран (я сам так плачу, проверял не раз)

А ПОСы Привата сами умеют будить телепон. Т.е. подносишь выключеный телепон, Приват его будит (но не разблокирует, слава Богу) потом подносишь 2й раз и происходит оплата с карты по умолчанию. Я так пирожки по 4грн покупаю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28956
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2316 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:45

9 ведро (последние прошивки) попросило отпечаток пальцев и/или пин специальный для NFC. При разблокированном экране NFC спрашивает пин и/или отпечаток пальцев.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 979
З нами з: 22.12.16
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:47

  Вкладчик1234 написав:Кент оплачивал пару раз суммы 20к+ через NFC.
Оба раза был чек для кассира типа "позвоните в банк". Кассир звонит, объясняет ситуацию (типа настоящий клиент, покупает настоящий товар), ему называют какой-то код, кассир его вводит на терминале, и операция проходит.
Хотя сообщение о снятии приходит сразу после выхода первого чека "для кассира".


если на карте 2коп. , то понятно!
Есть смысл рисковать, если на карте 1млн евро или 30млн грн? :mrgreen: Для этих целей только Ощад и Укргаз. Укргаз дает 4% годовых на евро карте. И 15-17 в грн.

:roll:

В Украгазе финмон от 2млн, специально для танкистов сделали банку :mrgreen:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 979
З нами з: 22.12.16
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:52

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:Кент оплачивал пару раз суммы 20к+ через NFC.
Оба раза был чек для кассира типа "позвоните в банк". Кассир звонит, объясняет ситуацию (типа настоящий клиент, покупает настоящий товар), ему называют какой-то код, кассир его вводит на терминале, и операция проходит.
Хотя сообщение о снятии приходит сразу после выхода первого чека "для кассира".


если на карте 2коп. , то понятно!
А если на карте 1млн евро или 30млн грн? Для этих целей только Ощщад и Укргаз. Укргаз дает 4% годовых на евро карте. И 15-17 в грн.

:roll:

В Украгазе финмон от 2млн, специально для танкистов сделали банку :mrgreen: :mrgreen:

Не совсем понял к чему это.

Повторяю - экваер (терминал) не завершает операцию по NFC (без пина, или "звонка в банк"). Они же не знают баланс на карте. На карте покупателя все лимиты позволяют делать такие оплаты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9123
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6207 раз.
Подякували: 2448 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:56

Вкладчик1234

рисковать зачем? в чем оправдан риск?? В ощаде/укргазе/алла просто "забито" сколько можно максимум потратить от общей суммы 1млн евро, которая, на есть карте. И всё. Зачем надеяться на NFC или что-то еще?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 979
З нами з: 22.12.16
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:57

  sauvignon написав:Во-первых, для транзакции нужно, чтобы карта была в зоне действия терминала около 2-х секунд на расстоянии порядка 5 сантиметров.

Наверное от телефона зависит. У меня моментально считывает с телефона
  sauvignon написав:Во-вторых, даже если это получилось, то деньги у вас заблокировались, а не списались со счёта.

Банк всё равно их отправит продавцу.
  sauvignon написав: Вы обнаружили пропажу и позвонили в банк, там помогли узнать банк, обслуживающий терминал, который, в свою очередь, знает каждого владельца POS-терминала, что и делает потенциальное мошенничество такого рода бессмысленным.

Ну хорошо, узнали вы, что терминал привезён из Марокко или Египта, а предприятие зарегистрировано на бомжа из той страны. Поедете туда судится? Вы даже счёт не сможете блокнуть такому торговцу в его банке в его стране. Да и подтвердили сами транзакцию прикосновением телефона к терминалу, и докажите, что именно терминал коснулся телефона, а не наоборот
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 10.05.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:05

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Ну хорошо

я давно уже хожу с выключеным NFC :idea:
... и собираю фольгу от шоколадок на шапочку :D
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28956
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2316 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:06

safonovstanislav
У вас новая паранойя?

https://habr.com/ru/post/422551/

Honor 8X. NFC не выключаю вообще. Оплатить большую сумму можно только в течение пары секунд после разблокировки по отпечатку пальца. Иначе будет либо запрошен пин на пинпаде, либо (скорее всего) на самом телефоне. Иначе никак.
Vorlon
 
Повідомлень: 7116
З нами з: 14.06.13
Подякував: 361 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:11

Re: Monobank

Вообще, реально, лучший вариант - это включение NFC только в момент оплаты, и сразу выключение. Это как с покупками в интернете, лимит всегда нужно держать 0, иначе найдётся тот, кто захочет похитить деньги, типа "легально"

Вот, например, у меня тот же эпл хочет украсть с карты $8 по 2 раза в день, и даже не пойму за что. Стоит где-то ввести номер своей карты, купить какое-то приложение, будут пытаться выдоить по полной. Хорошо, что лимит легко устанавливается в 0, от таких хитровыдуманных "предпринимателей". А если бы удалось списать эти $8, думаю, сразу было бы попытка списания ещё больше, т.к. жадность не знает пределов.
Зображення
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 10.05.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1446144714481449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, Batarejkin, safonovstanislav, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14488)
19.08.2019 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.