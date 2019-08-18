Додано: Пон 19 сер, 2019 11:12

proftpd66 написав: рисковать зачем? в чем оправдан риск?? В ощаде/укргазе/алла просто "забито" сколько можно максимум потратить от общей суммы 1млн евро, которая, на есть карте. И всё. Зачем надеяться на NFC или что-то еще? рисковать зачем? в чем оправдан риск?? В ощаде/укргазе/алла просто "забито" сколько можно максимум потратить от общей суммы 1млн евро, которая, на есть карте. И всё. Зачем надеяться на NFC или что-то еще?

1. Торговые лимиты везде наверно можно настроить (кроме аллы)?2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов)3. Те, кто дошёл до использования NFC наверняка знают о рисках, и принимают их.4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.А по вопросу "зачем рисковать" - люди же пользуются NFC не для "повышения адреналина", а чтоб решить конкретные вопросы-задачи (и принимают риск, повторюсь). Все понимают, что мониторинг как эмитента, так и экваера, так и всяких пэев - не даст 100% защитыТак можно договориться до того, что небезопасно вообще вводить карты даже на сайте операторов (например), или платёжных систем, и вообще пользоваться картами. И вообще деньгами