proftpd66 написав:рисковать зачем? в чем оправдан риск?? В ощаде/укргазе/алла просто "забито" сколько можно максимум потратить от общей суммы 1млн евро, которая, на есть карте. И всё. Зачем надеяться на NFC или что-то еще?
1. Торговые лимиты везде наверно можно настроить (кроме аллы)? 2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов) 3. Те, кто дошёл до использования NFC наверняка знают о рисках, и принимают их.
4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.
А по вопросу "зачем рисковать" - люди же пользуются NFC не для "повышения адреналина", а чтоб решить конкретные вопросы-задачи (и принимают риск, повторюсь). Все понимают, что мониторинг как эмитента, так и экваера, так и всяких пэев - не даст 100% защиты
Так можно договориться до того, что небезопасно вообще вводить карты даже на сайте операторов (например), или платёжных систем, и вообще пользоваться картами. И вообще деньгами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону. А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
Вкладчик1234 написав:1. Торговые лимиты везде наверно можно настроить (кроме аллы)? 2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов) 3. Те, кто дошёл до использования NFC наверняка знают о рисках, и принимают их.
4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.
А по вопросу "зачем рисковать" - люди же пользуются NFC не для "повышения адреналина", а чтоб решить конкретные вопросы-задачи (и принимают риск, повторюсь)
При использовании данных технологий оплаты (с помощью NFC) всегда необходимо, чтобы было предварительное включение (подтверждение на оплату) телефона и программы, которая отвечает за платеж. Так что все 4 пункта натянуты на уши.
По п. 2... В телефоне можно "носить" все карты для оплаты, не держа пакет из пластиковых карт в кармане. Это такой же аналог физ. карты, только в телефоне. Не понял, что значит ваше "расшарить".
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safonovstanislav написав:Ну хорошо, узнали вы, что терминал привезён из Марокко или Египта, а предприятие зарегистрировано на бомжа из той страны. Поедете туда судится? Вы даже счёт не сможете блокнуть такому торговцу в его банке в его стране. Да и подтвердили сами транзакцию прикосновением телефона к терминалу, и докажите, что именно терминал коснулся телефона, а не наоборот
поставьте основной карту без денег. правда удобность использования упадет для вас.
Вкладчик1234 написав:4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.
Это решается след. образом: Берется Укргаз долл/евро. Ложиться на каждую любая огромная сумму от 100к долл/евро. 4% годовых. Ставятся лимиты по 100$ на шлюх в день. Три восклицательных знака.
Что за выдумки? Можете хоть привязать терминал к телефону скотчем - ничего не будет. Нужно активировать приложение сначала)). А вот с картой такой фокус может пройти, но там обычно ограничение без пароля 200грн
хотел перейти от прожорливого бегемота с коммунальными платежами к монокоту. Но тоже озаботился проблеммами безопастности - все же п24 защищен лучше, не хочется в моно приложении оставлять лишние реквизиты. Есть ли какая то десктопная версия мони или возможность оплачивать хотя бы коммунальные вне приложения ?