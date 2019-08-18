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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1447144814491450
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:12

  proftpd66 написав:рисковать зачем? в чем оправдан риск?? В ощаде/укргазе/алла просто "забито" сколько можно максимум потратить от общей суммы 1млн евро, которая, на есть карте. И всё. Зачем надеяться на NFC или что-то еще?

1. Торговые лимиты везде наверно можно настроить (кроме аллы)?
2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов)
3. Те, кто дошёл до использования NFC наверняка знают о рисках, и принимают их.

4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.

А по вопросу "зачем рисковать" - люди же пользуются NFC не для "повышения адреналина", а чтоб решить конкретные вопросы-задачи (и принимают риск, повторюсь). Все понимают, что мониторинг как эмитента, так и экваера, так и всяких пэев - не даст 100% защиты

Так можно договориться до того, что небезопасно вообще вводить карты даже на сайте операторов (например), или платёжных систем, и вообще пользоваться картами. И вообще деньгами :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:18

Re: Monobank

safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:19

  Вкладчик1234 написав:1. Торговые лимиты везде наверно можно настроить (кроме аллы)?
2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов)
3. Те, кто дошёл до использования NFC наверняка знают о рисках, и принимают их.

4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.

А по вопросу "зачем рисковать" - люди же пользуются NFC не для "повышения адреналина", а чтоб решить конкретные вопросы-задачи (и принимают риск, повторюсь)

При использовании данных технологий оплаты (с помощью NFC) всегда необходимо, чтобы было предварительное включение (подтверждение на оплату) телефона и программы, которая отвечает за платеж.
Так что все 4 пункта натянуты на уши.

По п. 2... В телефоне можно "носить" все карты для оплаты, не держа пакет из пластиковых карт в кармане. Это такой же аналог физ. карты, только в телефоне.
Не понял, что значит ваше "расшарить".
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:27

  safonovstanislav написав:Ну хорошо, узнали вы, что терминал привезён из Марокко или Египта, а предприятие зарегистрировано на бомжа из той страны. Поедете туда судится? Вы даже счёт не сможете блокнуть такому торговцу в его банке в его стране. Да и подтвердили сами транзакцию прикосновением телефона к терминалу, и докажите, что именно терминал коснулся телефона, а не наоборот

поставьте основной карту без денег. правда удобность использования упадет для вас.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:32

  Вкладчик1234 написав:4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.


Это решается след. образом:
Берется Укргаз долл/евро. Ложиться на каждую любая огромная сумму от 100к долл/евро. 4% годовых. Ставятся лимиты по 100$ на шлюх в день. Три восклицательных знака.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:05

Re: Monobank

Что за выдумки? Можете хоть привязать терминал к телефону скотчем - ничего не будет. Нужно активировать приложение сначала)). А вот с картой такой фокус может пройти, но там обычно ограничение без пароля 200грн
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jokk
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:19

jokk
Ничего там активировать не надо - по умолчанию допиновая транзакция пройдёт при незаблокированном экране.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:24

  Vorlon написав:jokk
Ничего там активировать не надо - по умолчанию допиновая транзакция пройдёт при незаблокированном экране.


китайский телефон на 9 ведре, последняя прошивка, не пускает так. Повторно спрашивает пин или отпечаток
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:29

Re: Monobank

хотел перейти от прожорливого бегемота с коммунальными платежами к монокоту. Но тоже озаботился проблеммами безопастности - все же п24 защищен лучше, не хочется в моно приложении оставлять лишние реквизиты. Есть ли какая то десктопная версия мони или возможность оплачивать хотя бы коммунальные вне приложения ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:43

  Vorlon написав:jokk
Ничего там активировать не надо - по умолчанию допиновая транзакция пройдёт при незаблокированном экране.

Нет. Не пройдет никакая. Если валлет не запущен и отпечаток пальца не считан - ничего не будет
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jokk
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