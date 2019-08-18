|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:49
Откуда такие лимиты в 100-200 грн.? Мастеркард в апреле поднял лимит безпинового бесконтакта до 500 грн., Виза до 1000 грн.
Додано: Пон 19 сер, 2019 13:20
Додано: Пон 19 сер, 2019 13:33
На андроиде та же история (8-9-я версия): разблокировал телефон, открыл GPay, (выбрал карту) - заплатил.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 19 сер, 2019 13:41
Если бы у меня не было телефона на Андроиде 8.1, то я бы поверил, что всегда так...
Ещё раз: нажал кнопку разблокировки экрана, загорелся экран - можно платить на допиновую сумму картой по умолчанию (сам экран горит, но остаётся заблокированным). Я ничего специально не делал - это по умолчанию так.
Если вместо кнопки разблокировать отпечатком пальца, то пару секунд можно платить на любую сумму. Впрочем, некоторые терминалы всё равно спросят пин, в независимости от суммы (например, банка РБА).
В Google Pay захожу только если надо платить другой картой или поменять карту по умолчанию.
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:03
Вы же все равно таким образом активировали оплату. Так что, сколько терминалом не вози по карманам, без вашего ведома оплаты не будет.
PS Я захожу в GPay, да и NFC включаю перед оплатой.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
|