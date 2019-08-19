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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452>
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:49

Откуда такие лимиты в 100-200 грн.? Мастеркард в апреле поднял лимит безпинового бесконтакта до 500 грн., Виза до 1000 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:20

  jokk написав:Если валлет не запущен и отпечаток пальца не считан - ничего не будет. Это на applepay так. Может на андроид все иначе..

Вы сами ответили. Я про Андроид, яблоками не интересуюсь.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:33

  Vorlon написав:
  jokk написав:Если валлет не запущен и отпечаток пальца не считан - ничего не будет. Это на applepay так. Может на андроид все иначе..

Вы сами ответили. Я про Андроид, яблоками не интересуюсь.

На андроиде та же история (8-9-я версия): разблокировал телефон, открыл GPay, (выбрал карту) - заплатил.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:41

  Son of Sun написав:На андроиде та же история (8-9-я версия): открыл, авторизовался - заплатил.

Если бы у меня не было телефона на Андроиде 8.1, то я бы поверил, что всегда так...

Ещё раз: нажал кнопку разблокировки экрана, загорелся экран - можно платить на допиновую сумму картой по умолчанию (сам экран горит, но остаётся заблокированным). Я ничего специально не делал - это по умолчанию так.

Если вместо кнопки разблокировать отпечатком пальца, то пару секунд можно платить на любую сумму. Впрочем, некоторые терминалы всё равно спросят пин, в независимости от суммы (например, банка РБА).

В Google Pay захожу только если надо платить другой картой или поменять карту по умолчанию.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:03

  Vorlon написав:Ещё раз: нажал кнопку разблокировки экрана, загорелся экран - можно платить на допиновую сумму картой по умолчанию (сам экран горит, но остаётся заблокированным). Я ничего специально не делал - это по умолчанию так.

Если вместо кнопки разблокировать отпечатком пальца, то пару секунд можно платить на любую сумму. Впрочем, некоторые терминалы всё равно спросят пин, в независимости от суммы (например, банка РБА).

Вы же все равно таким образом активировали оплату. Так что, сколько терминалом не вози по карманам, без вашего ведома оплаты не будет.
PS Я захожу в GPay, да и NFC включаю перед оплатой.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 476
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:27

Re: Monobank

Я не поняв. Тут скрита акція Нараховуєм кешбек за пости про оплати трубою з Моні, чи шо??? Дайте два! ...Що за SEO-атака?

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Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:35

  jokk написав:Что за выдумки? Можете хоть привязать терминал к телефону скотчем - ничего не будет. Нужно активировать приложение сначала)). А вот с картой такой фокус может пройти, но там обычно ограничение без пароля 200грн

https://www.ptsecurity.com/ww-en/about/ ... ss-limits/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:58

  Slx написав:Я не поняв. Тут скрита акція Нараховуєм кешбек за пости про оплати трубою з Моні, чи шо??? Дайте два! ...Що за SEO-атака?

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Ні, це понеділкова ранішня флудільня на тему NFC, схоже бурні вихідні видались в багатьох. Сверблячка і печіння на язиці, треба терміново щось обговорити, пофіг що, аби що небудь. Скучили за форумом за 3 дні.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:15

Re: Monobank

В андроиде короче безопасность как-всегда на 0)).
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:22

  Maksi2 написав:Ні, це понеділкова ранішня флудільня на тему NFC, схоже бурні вихідні видались в багатьох. Сверблячка і печіння на язиці, треба терміново щось обговорити, пофіг що, аби що небудь. Скучили за форумом за 3 дні.

А, точно. Як би люди в Понеділок виходили, якби не заради потрепеньок на форумі поміж розглядом заявок на роботі.
Slx
 
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