jokk написав:Если валлет не запущен и отпечаток пальца не считан - ничего не будет. Это на applepay так. Может на андроид все иначе..
Вы сами ответили. Я про Андроид, яблоками не интересуюсь.
На андроиде та же история (8-9-я версия): разблокировал телефон, открыл GPay, (выбрал карту) - заплатил.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Son of Sun написав:На андроиде та же история (8-9-я версия): открыл, авторизовался - заплатил.
Если бы у меня не было телефона на Андроиде 8.1, то я бы поверил, что всегда так...
Ещё раз: нажал кнопку разблокировки экрана, загорелся экран - можно платить на допиновую сумму картой по умолчанию (сам экран горит, но остаётся заблокированным). Я ничего специально не делал - это по умолчанию так.
Если вместо кнопки разблокировать отпечатком пальца, то пару секунд можно платить на любую сумму. Впрочем, некоторые терминалы всё равно спросят пин, в независимости от суммы (например, банка РБА).
В Google Pay захожу только если надо платить другой картой или поменять карту по умолчанию.
Vorlon написав:Ещё раз: нажал кнопку разблокировки экрана, загорелся экран - можно платить на допиновую сумму картой по умолчанию (сам экран горит, но остаётся заблокированным). Я ничего специально не делал - это по умолчанию так.
Если вместо кнопки разблокировать отпечатком пальца, то пару секунд можно платить на любую сумму. Впрочем, некоторые терминалы всё равно спросят пин, в независимости от суммы (например, банка РБА).
Вы же все равно таким образом активировали оплату. Так что, сколько терминалом не вози по карманам, без вашего ведома оплаты не будет. PS Я захожу в GPay, да и NFC включаю перед оплатой.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
jokk написав:Что за выдумки? Можете хоть привязать терминал к телефону скотчем - ничего не будет. Нужно активировать приложение сначала)). А вот с картой такой фокус может пройти, но там обычно ограничение без пароля 200грн
Slx написав:Я не поняв. Тут скрита акція Нараховуєм кешбек за пости про оплати трубою з Моні, чи шо??? Дайте два! ...Що за SEO-атака?
Ні, це понеділкова ранішня флудільня на тему NFC, схоже бурні вихідні видались в багатьох. Сверблячка і печіння на язиці, треба терміново щось обговорити, пофіг що, аби що небудь. Скучили за форумом за 3 дні.
Maksi2 написав:Ні, це понеділкова ранішня флудільня на тему NFC, схоже бурні вихідні видались в багатьох. Сверблячка і печіння на язиці, треба терміново щось обговорити, пофіг що, аби що небудь. Скучили за форумом за 3 дні.
А, точно. Як би люди в Понеділок виходили, якби не заради потрепеньок на форумі поміж розглядом заявок на роботі.