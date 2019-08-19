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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:38

  jokk написав:В андроиде короче безопасность как-всегда на 0)).

Яфоны с прошивкой 2012 года еще похлеще ведер.
Такая ограниченная самоуверенность часто присуща пользователям далеко не всех марок мобил.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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