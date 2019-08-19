safonovstanislav написав: Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.

А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет