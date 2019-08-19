jokk написав:В андроиде короче безопасность как-всегда на 0)).
Яфоны с прошивкой 2012 года еще похлеще ведер. Такая ограниченная самоуверенность часто присуща пользователям далеко не всех марок мобил.
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safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону. А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
При атаке типа relay реальный терминал может быть где-то далеко.
safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону. А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
При атаке типа relay реальный терминал может быть где-то далеко.
Как я понимаю, подобный платеж будет проходить как бесконтактная оплата самой картой, соответственно с лимитами на такую оплату без ввода ПИНа - относительно небольшие суммы. Кроме того, оспорить подобную транзакцию так же будет несложно (особенно, если сам терминал далеко за рубежом - явный признак мошенничества), и как бы далеко ни был терминал, сумму МПС взыщет с эквайра торговца, а тот уже с самого торговца
Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.
Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.
Ну там явная финансовая безграмотность, граничащая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 19 сер, 2019 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.
Ну там явная финансовая безграмотность, граничищая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...
ОйТи-онолитик же, кули
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Vorlon написав:Ну там явная финансовая безграмотность, граничащая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...
100% Вкладчик1234 Сняли с карты, кто ей доктор что она держит на карте более 200 тысяч грн? Не бедная, еще заработает походу, хоть и не далекая, раз позаботится о безопасности не может, очевидно что номер для интернет банкинга при таких доходах - должен быть контрактным.