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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:38

  jokk написав:В андроиде короче безопасность как-всегда на 0)).

Яфоны с прошивкой 2012 года еще похлеще ведер.
Такая ограниченная самоуверенность часто присуща пользователям далеко не всех марок мобил.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:24

  Faceless написав:
safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить



При атаке типа relay реальный терминал может быть где-то далеко.

http://www.cs.bham.ac.uk/~tpc/Relay/
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:41

  rudnitep написав:
  Faceless написав:
safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить



При атаке типа relay реальный терминал может быть где-то далеко.

http://www.cs.bham.ac.uk/~tpc/Relay/

Как я понимаю, подобный платеж будет проходить как бесконтактная оплата самой картой, соответственно с лимитами на такую оплату без ввода ПИНа - относительно небольшие суммы. Кроме того, оспорить подобную транзакцию так же будет несложно (особенно, если сам терминал далеко за рубежом - явный признак мошенничества), и как бы далеко ни был терминал, сумму МПС взыщет с эквайра торговца, а тот уже с самого торговца
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:12

Re: Monobank

  Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить

Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:32

  klug написав:
  Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить

Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.

Ну там явная финансовая безграмотность, граничащая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 19 сер, 2019 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:33

  Vorlon написав:
  klug написав:
  Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить

Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.

Ну там явная финансовая безграмотность, граничищая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...

ОйТи-онолитик же, кули :mrgreen:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:41

  Vorlon написав:Ну там явная финансовая безграмотность, граничащая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...

100%
Вкладчик1234 Сняли с карты, кто ей доктор что она держит на карте более 200 тысяч грн? Не бедная, еще заработает походу, хоть и не далекая, раз позаботится о безопасности не может, очевидно что номер для интернет банкинга при таких доходах - должен быть контрактным.
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