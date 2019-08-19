jokk написав:В андроиде короче безопасность как-всегда на 0)).
Яфоны с прошивкой 2012 года еще похлеще ведер. Такая ограниченная самоуверенность часто присуща пользователям далеко не всех марок мобил.
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safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону. А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
При атаке типа relay реальный терминал может быть где-то далеко.
safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону. А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
При атаке типа relay реальный терминал может быть где-то далеко.
Как я понимаю, подобный платеж будет проходить как бесконтактная оплата самой картой, соответственно с лимитами на такую оплату без ввода ПИНа - относительно небольшие суммы. Кроме того, оспорить подобную транзакцию так же будет несложно (особенно, если сам терминал далеко за рубежом - явный признак мошенничества), и как бы далеко ни был терминал, сумму МПС взыщет с эквайра торговца, а тот уже с самого торговца
Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.
Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.
Ну там явная финансовая безграмотность, граничащая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 19 сер, 2019 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить
Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.
Ну там явная финансовая безграмотность, граничищая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...
ОйТи-онолитик же, кули
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Vorlon написав:Ну там явная финансовая безграмотность, граничащая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...
100% Вкладчик1234 Сняли с карты, кто ей доктор что она держит на карте более 200 тысяч грн? Не бедная, еще заработает походу, хоть и не далекая, раз позаботится о безопасности не может, очевидно что номер для интернет банкинга при таких доходах - должен быть контрактным.
Vorlon написав:Ну там явная финансовая безграмотность, граничащая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...
100% Вкладчик1234 Сняли с карты, кто ей доктор что она держит на карте более 200 тысяч грн? Не бедная, еще заработает походу, хоть и не далекая, раз позаботится о безопасности не может, очевидно что номер для интернет банкинга при таких доходах - должен быть контрактным.
ломанут оператор, прочитают смс, смс ведь хранятся на сервантах.
Даже после того, как он заказал у своего оператора VIP-статус с усиленной безопасностью, у него опять украли номер и сняли со счетов криптовалюту, стоившую на тот момент $23 млн (подробнее о том, как это происходит в США, можно прочитать здесь).
Однако и на старуху бывает проруха. Осенью 2017 года у него впервые украли номер мобильного телефона. Для этого мошенникам пришлось обойти одиннадцать салонов мобильной связи, пока они не нашли сотрудника, готового проигнорировать инструкции. Используя номер как ключевой элемент двухфакторной идентификации, они взломали принадлежавшие Терпину учётные записи финансовых сервисов и вывели всё, что смогли. По словам самого пострадавшего — «не очень много». На тот момент его цифровая наличность была защищена разного рода аппаратными средствами вроде Trezor и Ledger.