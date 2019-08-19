Додано: Пон 19 сер, 2019 19:41

Вкладчик1234 написав: 2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов 2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов

Maksi2 написав: Так это кредитные сняли? Вообще жесть. На подставу похоже. Явно кто-то знал сколько у неё. Так это кредитные сняли?Вообще жесть. На подставу похоже. Явно кто-то знал сколько у неё.

Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?Ну почему жесть? В данном случае, когда можно легко оспорить проводки ты не попадешь на проценты и комиссии, сколько бы ни ждал решения - украли, получается, и не у тебя же. А вот если бы свои кровные - еще жди и надейся когда вернут...