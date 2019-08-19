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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14511452145314541455>
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:33

  proftpd66 написав:
  Maksi2 написав:proftpd66 Но держать на карте более 200 штук грн - тупо в любом случае :D


там дают кред лимит большой. Алла и другие наливают по 100-200к кред лимит

Так это кредитные сняли? :shock: Вообще жесть. На подставу похоже. Явно кто-то знал сколько у неё.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:41

  Вкладчик1234 написав:2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов

Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?

  Maksi2 написав:Так это кредитные сняли? :shock: Вообще жесть. На подставу похоже. Явно кто-то знал сколько у неё.

Ну почему жесть? В данном случае, когда можно легко оспорить проводки ты не попадешь на проценты и комиссии, сколько бы ни ждал решения - украли, получается, и не у тебя же. А вот если бы свои кровные - еще жди и надейся когда вернут...
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:45

  proftpd66 написав:Однако и на старуху бывает проруха. Осенью 2017 года у него впервые украли номер мобильного телефона. Для этого мошенникам пришлось обойти одиннадцать салонов мобильной связи, пока они не нашли сотрудника, готового проигнорировать инструкции. Используя номер как ключевой элемент двухфакторной идентификации, они взломали принадлежавшие Терпину учётные записи финансовых сервисов и вывели всё, что смогли.

Пусть попробуют в условиях нашей реальности. Это надо поискать идиота (сотрудника оператора связи), который своими действиями подпишет себе приговор на статью и тюрьму. Ему столько никогда не дадут чтобы эта афера имела хоть какой-то смысл.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 19 сер, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:45

  Vorlon написав:
  klug написав:
  Faceless написав:Довольно бессмысленно, терминал не анонимен, оплату можно будет оспорить

Нещодавно була історія, як у панянки вивели гроші на ПроКредит і я так розумію, що шукати їх поліція не дуже поспішала (навіть у межах однієї країни), а що вже буде із закордонним терміналом уявити не важко. Оскаржити оплату звісно ж можна буде, можливо навіть успішно.

Ну там явная финансовая безграмотность, граничащая с тупостью - использовать предоплаченную симку без регистрации...

З тупістю межує ваша самовпевненість і манера вести дискусію. Якщо ви думаєте, що своїм контрактом ви можете заткнути дірки у, наприклад SS7, експлуатація яких доступна навіть школяру або інші недоліки сучасних мереж стільникового зв'язку, то у мене для вас погані новини. Ці мережі не є безпечними і надійними каналами передачі даних і чим швидше до наших банків це дійде, тим краще. На заході це поступово уже починають розуміти, а у нас йде прямо який зворотній процес.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:45

Re: Monobank

  Slx написав:Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?

Мона и не удалять, а просто подабавлять хоть на все смарты всей Земли :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:47

  Maksi2 написав:proftpd66 Но держать на карте более 200 штук грн - тупо в любом случае :D

На скільки я розумію, там отримали доступ до ІБ і вичистили усе, що вичищалось. Від такого рятують або нерозривні депо або сховище (і то не завжди).
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:52

  Slx написав:Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?

Нет.
Платёжные системы обещают такой функционал (управление токенами), но будет это не скоро.
Или родственник сам удаляет, или перевыпуск карты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:55

  Vorlon написав:
  proftpd66 написав:Однако и на старуху бывает проруха. Осенью 2017 года у него впервые украли номер мобильного телефона. Для этого мошенникам пришлось обойти одиннадцать салонов мобильной связи, пока они не нашли сотрудника, готового проигнорировать инструкции. Используя номер как ключевой элемент двухфакторной идентификации, они взломали принадлежавшие Терпину учётные записи финансовых сервисов и вывели всё, что смогли.

Пусть попробуют в условиях нашей реальности. Это надо поискать идиота (сотрудника оператора связи), который своими действиями подпишет себе приговор на статью и тюрьму. Ему столько никогда не дадут чтобы эта афера имела хоть какой-то смысл.


я когда-то очень давно звонил в службу поддержки Киевстар, я уже не помню что я хотел сделать, это было давно. На сколько я помню был тариф безлимитный за 100-200 баксов и мне обещал оператор, который, перезвонил с личного своего номера что он перевыпустит мне дубликат симки. :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:26

  clientage написав:
  Slx написав:Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?

Мона и не удалять, а просто подабавлять хоть на все смарты всей Земли :)

Чё, внатуре??? А это вообще законно?* То есть я могу добавить карты всей семьи (с из разрешения) и иметь кучу кешбеков в смартфоне на выбор - только помни где какой?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:27

  klug написав:
  Maksi2 написав:proftpd66 Но держать на карте более 200 штук грн - тупо в любом случае :D

На скільки я розумію, там отримали доступ до ІБ і вичистили усе, що вичищалось. Від такого рятують або нерозривні депо або сховище (і то не завжди).

Я в курсі, тому й написав що тупо тримати такі гроші на картці, але кажуть що то були кредитні гроші, тому це не врятує. Додам що депо відкрите у відділені, може бути закрито тільки у відділені.
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