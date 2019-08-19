Slx написав:Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?
Нет. Платёжные системы обещают такой функционал (управление токенами), но будет это не скоро. Или родственник сам удаляет, или перевыпуск карты
Что нет? Если я себе добавил карту, то да, хозяин удаленно ее у меня не уберет Но моя Б5, например, в гуглпее и у меня, и у супруги успешно живут. Как и пудра физически у нее, а в Гугле добавлена и у меня Вопрос, как я понимаю, был именно в этом - может ли одна карта быть в гуглокошельках на разных телефонах. Да, может
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Slx написав:Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?
Мона и не удалять, а просто подабавлять хоть на все смарты всей Земли
Чё, внатуре??? А это вообще законно?* То есть я могу добавить карты всей семьи (с из разрешения) и иметь кучу кешбеков в смартфоне на выбор - только помни где какой?
Ну я добавил все карты и свои и жены и тёщи и племяшки, Гугла спросила СМС-пароль, я глянул на финномер родыча (ну пока он спал ) и усьоо -- теперь транжирю его гроши Правда кредитки родычам я тож гашу/пополняю
Karmik написав:guntherhouse777 Узнал у поддержки монобанка. Значит с банкоматов приватбанка лимит за одну операцию 1000 грн. Ограничение на снятия с самих карт нет. Т.е. если нужно больше, необходимо несколько раз вставлять карту. А если уже нужна крупная сумма, тогда можно снять в отделениях ТАСКОМБАНКА с предварительным заказом. Комиссия кассы составит 0,5% от суммы (минимум - 10 грн) + комиссия карты, (0,5% личные средства, 4% - кредитные средства).В банкоматах ТАСКОМБАНКА можно снять 5 000 грн за сутки.
p.s. Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.
есть лимит для безпиновых оплат физическими бесконтактными картами. Раньше был 100грн, сейчас должны повысить, но экваеры этим не заморачиваются, и много где так и есть 100грн до сих пор.
И если платить телефоном через NFC в пределах этого "безпинового лимита" - то телефон можно не разблокировать, а просто "разбудить экран", например кнопкой питания (или у кого как). Т.е. например операции до 100грн можно платить телефоном вообще его никак не разблокируя, а просто включив экран (я сам так плачу, проверял не раз)
А ПОСы Привата сами умеют будить телепон. Т.е. подносишь выключеный телепон, Приват его будит (но не разблокирует, слава Богу) потом подносишь 2й раз и происходит оплата с карты по умолчанию. Я так пирожки по 4грн покупаю