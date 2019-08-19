Вкладчик1234 написав:

Ещё момент:есть лимит для безпиновых оплат физическими бесконтактными картами. Раньше был 100грн, сейчас должны повысить, но экваеры этим не заморачиваются, и много где так и есть 100грн до сих пор.И если платить телефоном через NFC в пределах этого "безпинового лимита" - то телефон можно не разблокировать, а просто "разбудить экран", например кнопкой питания (или у кого как). Т.е. например операции до 100грн можно платить телефоном вообще его никак не разблокируя, а просто включив экран (я сам так плачу, проверял не раз)