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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:24

  klug написав:
  Maksi2 написав:Додам що депо відкрите у відділені, може бути закрито тільки у відділені.

Це ви як спеціаліст з Укрсиббанку заявляєте чи знову екстраполюєте свій досвід старшого і молодшого Прихватів на всю БСУ?

Тобі не все одно? Чого примахався до мене?
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 19 сер, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:24

  Ratatui написав:klug

То у вас не было. А у нас в селе аж два отделения было. Сначало одно сдулось, теперь второе делает лыжи.

ТАСьку маєте? КредитМаркет?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:29

  Maksi2 написав:
  klug написав:
  Maksi2 написав:Додам що депо відкрите у відділені, може бути закрито тільки у відділені.

Це ви як спеціаліст з Укрсиббанку заявляєте чи знову екстраполюєте свій досвід старшого і молодшого Прихватів на всю БСУ?

Тобі не все одно? Чого примахався до мене?

Ко-ко-ко. "Спеціаліст зі стажем" знову сів у калюжу. Йди маму поклич, якщо сам за свій "базар" не можеш відповісти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3446
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:31

  klug написав:
  Ratatui написав:klug

То у вас не было. А у нас в селе аж два отделения было. Сначало одно сдулось, теперь второе делает лыжи.

ТАСьку маєте? КредитМаркет?


Тазик есть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:31

  klug написав:Ко-ко-ко. "Спеціаліст зі стажем" знову сів у калюжу. Йди маму поклич, якщо сам за свій "базар" не можеш відповісти.

Я бачу що ти любиш кукарєкати, який базар? Офнісь школота і не пиши мені колхозник.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:33

  Maksi2 написав:
  klug написав:Ко-ко-ко. "Спеціаліст зі стажем" знову сів у калюжу. Йди маму поклич, якщо сам за свій "базар" не можеш відповісти.

який базар? офнісь школота і не пиши мені колхозник


Колхозник то по москальски. :mrgreen: Не обижайте родное село.
Ratatui
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Повідомлень: 6733
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:40

  Faceless написав:Как я понимаю, подобный платеж будет проходить как бесконтактная оплата самой картой, соответственно с лимитами на такую оплату без ввода ПИНа - относительно небольшие суммы. Кроме того, оспорить подобную транзакцию так же будет несложно (особенно, если сам терминал далеко за рубежом - явный признак мошенничества), и как бы далеко ни был терминал, сумму МПС взыщет с эквайра торговца, а тот уже с самого торговца


На monobank beta/ monobank community был кейс когда каким-то образом сделали еще несколько транзакций по paypass после того как клиент уже покинул заведение. Первый ответ поддержки - транзакции по paypass не оспариваются.

И хороший вопрос, подвержен ли relay атаке NFC смартфона. Антенну то можно усилить, те не надо быть в паре сантиметров от телефона.
rudnitep
 
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