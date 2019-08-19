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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:24
klug написав: Maksi2 написав:
Додам що депо відкрите у відділені, може бути закрито тільки у відділені.
Це ви як спеціаліст з Укрсиббанку заявляєте чи знову екстраполюєте свій досвід старшого і молодшого Прихватів на всю БСУ?
Тобі не все одно? Чого примахався до мене?
Востаннє редагувалось Maksi2
в Пон 19 сер, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:24
Ratatui написав:klug
То у вас не было. А у нас в селе аж два отделения было. Сначало одно сдулось, теперь второе делает лыжи.
ТАСьку маєте? КредитМаркет?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:29
Maksi2 написав: klug написав: Maksi2 написав:
Додам що депо відкрите у відділені, може бути закрито тільки у відділені.
Це ви як спеціаліст з Укрсиббанку заявляєте чи знову екстраполюєте свій досвід старшого і молодшого Прихватів на всю БСУ?
Тобі не все одно? Чого примахався до мене?
Ко-ко-ко. "Спеціаліст зі стажем" знову сів у калюжу. Йди маму поклич, якщо сам за свій "базар" не можеш відповісти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:31
klug написав: Ratatui написав:klug
То у вас не было. А у нас в селе аж два отделения было. Сначало одно сдулось, теперь второе делает лыжи.
ТАСьку маєте? КредитМаркет?
Тазик есть.
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Ratatui
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:31
klug написав:
Ко-ко-ко. "Спеціаліст зі стажем" знову сів у калюжу. Йди маму поклич, якщо сам за свій "базар" не можеш відповісти.
Я бачу що ти любиш кукарєкати, який базар? Офнісь школота і не пиши мені колхозник.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:33
Maksi2 написав: klug написав:
Ко-ко-ко. "Спеціаліст зі стажем" знову сів у калюжу. Йди маму поклич, якщо сам за свій "базар" не можеш відповісти.
який базар? офнісь школота і не пиши мені колхозник
Колхозник то по москальски.
Не обижайте родное село.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:40
Faceless написав:
Как я понимаю, подобный платеж будет проходить как бесконтактная оплата самой картой, соответственно с лимитами на такую оплату без ввода ПИНа - относительно небольшие суммы. Кроме того, оспорить подобную транзакцию так же будет несложно (особенно, если сам терминал далеко за рубежом - явный признак мошенничества), и как бы далеко ни был терминал, сумму МПС взыщет с эквайра торговца, а тот уже с самого торговца
На monobank beta/ monobank community был кейс когда каким-то образом сделали еще несколько транзакций по paypass после того как клиент уже покинул заведение. Первый ответ поддержки - транзакции по paypass не оспариваются.
И хороший вопрос, подвержен ли relay атаке NFC смартфона. Антенну то можно усилить, те не надо быть в паре сантиметров от телефона.
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rudnitep
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