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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1453145414551456
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:42

Re: Monobank

  klug написав:Дуже сумнівне твердження з боку найлюдянішої з підтримок. Не пам'ятаєте чи була підтверджена операція вводом PIN-коду?


Нашел тот пост, там со скринами и описанием https://www.facebook.com/groups/monobankcommunity/permalink/362505474463468/
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:50

Re: Monobank

Вкладчик1234 написав:
  Slx написав:Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?

Нет.
Платёжные системы обещают такой функционал (управление токенами), но будет это не скоро.
Или родственник сам удаляет, или перевыпуск карты
Да что вы говорите :)
Все прекрасно добавляется и удалять не надо
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:51

Re: Monobank

Slx написав:
  clientage написав:
  Slx написав:Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?

Мона и не удалять, а просто подабавлять хоть на все смарты всей Земли :)

Чё, внатуре??? А это вообще законно?* То есть я могу добавить карты всей семьи (с из разрешения) и иметь кучу кешбеков в смартфоне на выбор - только помни где какой?


Нет ничего незаконного.
Можете. Я так и делаю :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:57

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:
  Slx написав:Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?

Нет.
Платёжные системы обещают такой функционал (управление токенами), но будет это не скоро.
Или родственник сам удаляет, или перевыпуск карты
Да что вы говорите :)
Все прекрасно добавляется и удалять не надо

Правда есть одна особенность. Я вот попал в ощАде из-за того, шо кадато зарегил их карту в ГПэй, побаловался и снес её. А через пару месяцев ощАд обЪявил акцию с плюшками под ГПэй. Я не долго думая опять зарегил карту и стал покупать любимые пирожки, а плюшек то и нема. После 3..4 разговора с саппортом мне просветлённый малый сказал, шо на новые токены той же карты они плюшек не дают. Пришлось выпустить новую карту и уже её вязать.
Т.е. вполне возможно, шо всякие акции с токенами будут привязаны ток на первый токен :( Но вот у Алки орехи насыпают под любой токен.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:09

  klug написав:Не плач, Азіров.

Иди спать женщина 8===> FO
  clientage написав:Но вот у Алки орехи насыпают под любой токен.

Так же в Моно и Тасе, под любой.
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