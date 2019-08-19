Додано: Пон 19 сер, 2019 22:57

Faceless написав: Вкладчик1234 написав: Slx написав: Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все? Кстати про "расшарить". А можно, раз добавив карту на свой гуглоакаунт, потом удалить ее и добавить в Гугл-Пей на другой акаунт родственнику? Или уже все?

Нет.

Платёжные системы обещают такой функционал (управление токенами), но будет это не скоро.

Или родственник сам удаляет, или перевыпуск карты Нет.Платёжные системы обещают такой функционал (управление токенами), но будет это не скоро.Или родственник сам удаляет, или перевыпуск карты Да что вы говорите

Все прекрасно добавляется и удалять не надо Да что вы говоритеВсе прекрасно добавляется и удалять не надо

Правда есть одна особенность. Я вот попал в ощАде из-за того, шо кадато зарегил их карту в ГПэй, побаловался и снес её. А через пару месяцев ощАд обЪявил акцию с плюшками под ГПэй. Я не долго думая опять зарегил карту и стал покупать любимые пирожки, а плюшек то и нема. После 3..4 разговора с саппортом мне просветлённый малый сказал, шо на новые токены той же карты они плюшек не дают. Пришлось выпустить новую карту и уже её вязать.Т.е. вполне возможно, шо всякие акции с токенами будут привязаны ток на первый токенНо вот у Алки орехи насыпают под любой токен.