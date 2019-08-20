Додано: Сер 21 сер, 2019 10:31

Может пропустил. Но Моно засветил ибаны. В приложении в реквизитах его нет, но нсли отправить реквизиты на мейл, то там уже есть ибан.

Сделал тестовый СЕП:

Ибан

Мой ИНН

ФИО

Назн. как в письме указал.

Как и в привате они рекомендуют только как на котловой, проверю.

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