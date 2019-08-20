Может пропустил. Но Моно засветил ибаны. В приложении в реквизитах его нет, но нсли отправить реквизиты на мейл, то там уже есть ибан. Сделал тестовый СЕП: Ибан Мой ИНН ФИО Назн. как в письме указал. Как и в привате они рекомендуют только как на котловой, проверю.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Amid написав:ol_zy Ибан же у каждого теперь свой. Зачем указывать назначение платежа как для котлового?
Потому что в реквизитах в приложении они Ибан вообще не показывают, а на мейле он затесался среди котлового и нет никаких намеков на прямые реквизиты. Назначение там рекомендовано как для котлового, пока (на всяий случай) не стал менять.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
В ноябре ИБАНы будут в ходу как добрый день, как единственный реквизит, без этого шлака как сейчас, мфо едрпо инн итд, и по идее без котловых счетов. Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.