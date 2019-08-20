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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1454145514561457
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:31

Re: Monobank

Может пропустил. Но Моно засветил ибаны. В приложении в реквизитах его нет, но нсли отправить реквизиты на мейл, то там уже есть ибан.
Сделал тестовый СЕП:
Ибан
Мой ИНН
ФИО
Назн. как в письме указал.
Как и в привате они рекомендуют только как на котловой, проверю.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:38

ol_zy
Ибан же у каждого теперь свой. Зачем указывать назначение платежа как для котлового?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:40

  Amid написав:ol_zy
Ибан же у каждого теперь свой. Зачем указывать назначение платежа как для котлового?

Потому что в реквизитах в приложении они Ибан вообще не показывают, а на мейле он затесался среди котлового и нет никаких намеков на прямые реквизиты. Назначение там рекомендовано как для котлового, пока (на всяий случай) не стал менять.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:03

Re: Monobank

  ol_zy написав:Потому что в реквизитах в приложении они Ибан вообще не показывают

Что за чушь?
Пополнение своей карты - По реквизитам
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Gas
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:06

  Gas написав:
  ol_zy написав:Потому что в реквизитах в приложении они Ибан вообще не показывают

Что за чушь?
Пополнение своей карты - По реквизитам

Чушь что не показывают? У вас на смарте есть Ибан в реквизитах?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:14

ol_zy
У меня есть (бета-версия).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:43

Re: Monobank

  ol_zy написав:У вас на смарте есть Ибан в реквизитах?

Да, пункт меню я указал выше.

Зображення
Востаннє редагувалось Gas в Сер 21 сер, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Gas
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:47

Re: Monobank

В ноябре ИБАНы будут в ходу как добрый день, как единственный реквизит, без этого шлака как сейчас, мфо едрпо инн итд, и по идее без котловых счетов. Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:50

  Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.

Наверное думают, что тупым хомякам так проще?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:55

  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.

Наверное думают, что тупым хомякам так проще?

Похоже на то. Как говорит горох, они сами любят все усложнять. Это как раз тот случай.
Maksi2
 
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