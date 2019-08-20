Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.
Ну что тут непонятного? Деньги приходят банку а не вам, а он когда захочет, тогда вам их зачислит на счёт. А до этого использует их по своему усмотрению и может играться с отчетностью. А моня так вообще, раньше втрой половины дня приходящие сэпы не распределяет по клиентских счетам
Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.
Наверное думают, что тупым хомякам так проще?
Похоже на то. Как говорит горох, они сами любят все усложнять. Это как раз тот случай.
В Моно наверное потому что так было в Привате откуда они вынесли большую часть технологий (и возможно не только). Ну а в Привате может так было когда легче. Не надо было открывать клиентам кучу счетов.