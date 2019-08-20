Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.
Ну что тут непонятного? Деньги приходят банку а не вам, а он когда захочет, тогда вам их зачислит на счёт. А до этого использует их по своему усмотрению и может играться с отчетностью. А моня так вообще, раньше втрой половины дня приходящие сэпы не распределяет по клиентских счетам
Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.
Наверное думают, что тупым хомякам так проще?
Похоже на то. Как говорит горох, они сами любят все усложнять. Это как раз тот случай.
В Моно наверное потому что так было в Привате откуда они вынесли большую часть технологий (и возможно не только). Ну а в Привате может так было когда-то легче. Не надо было открывать клиентам кучу счетов.
Подскажите плиз, как можно депо снимать без комиссии? Сейчас Universalbank сократил сильно кол-во региональных отделений, в Одессе отделения уже нет. Я не понимаю, почему нельзя в том же Таскомбанке сделать выдачу депо без %%.
И если окончившееся гривневое депо можно кинуть на месячный депо, чтобы отбить комиссию за снятие, то что делать с валютными депо пока не могу придумать.
Мне одному кажется, что плюшки за которыми все шли в Монобанк последнее время пропали, и работать с Моней становится все сложнее и сложнее?
JoshuaMK написав:Подскажите плиз, как можно депо снимать без комиссии? Сейчас Universalbank сократил сильно кол-во региональных отделений, в Одессе отделения уже нет. Я не понимаю, почему нельзя в том же Таскомбанке сделать выдачу депо без %%.
Ну так кто-то же из бонз мони обещал в августе реализовать снятие депо в банках партнеров - вот 10 дней еще есть - потом посмотрим как они свое обещание выполнили.