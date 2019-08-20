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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1455145614571458
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:31

  Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.

Ну что тут непонятного? Деньги приходят банку а не вам, а он когда захочет, тогда вам их зачислит на счёт. А до этого использует их по своему усмотрению и может играться с отчетностью. А моня так вообще, раньше втрой половины дня приходящие сэпы не распределяет по клиентских счетам
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:59

  Gas написав:
  ol_zy написав:У вас на смарте есть Ибан в реквизитах?

Да, пункт меню я указал выше.

Зображення

Значит у вас бетта. У меня нет ибана в реквизитах в приложении.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:01

  Gas написав:
  ol_zy написав:У вас на смарте есть Ибан в реквизитах?

Да, пункт меню я указал выше.

Зображення

Кстати вы обратите внимание у вас ЕДРПОУ банка, а не ваш ИНН в реквизитах и получатель банк, а не ваше ФИО.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:06

  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.

Наверное думают, что тупым хомякам так проще?

Похоже на то. Как говорит горох, они сами любят все усложнять. Это как раз тот случай.


В Моно наверное потому что так было в Привате откуда они вынесли большую часть технологий (и возможно не только).
Ну а в Привате может так было когда-то легче. Не надо было открывать клиентам кучу счетов.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:57

Re: Monobank

Подскажите плиз, как можно депо снимать без комиссии?
Сейчас Universalbank сократил сильно кол-во региональных отделений, в Одессе отделения уже нет.
Я не понимаю, почему нельзя в том же Таскомбанке сделать выдачу депо без %%.

И если окончившееся гривневое депо можно кинуть на месячный депо, чтобы отбить комиссию за снятие, то что делать с валютными депо пока не могу придумать.

Мне одному кажется, что плюшки за которыми все шли в Монобанк последнее время пропали, и работать с Моней становится все сложнее и сложнее?
JoshuaMK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:17

Re: Monobank

  JoshuaMK написав:Подскажите плиз, как можно депо снимать без комиссии?
Сейчас Universalbank сократил сильно кол-во региональных отделений, в Одессе отделения уже нет.
Я не понимаю, почему нельзя в том же Таскомбанке сделать выдачу депо без %%.

Ну так кто-то же из бонз мони обещал в августе реализовать снятие депо в банках партнеров - вот 10 дней еще есть - потом посмотрим как они свое обещание выполнили.
Flamingo
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