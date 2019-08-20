Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.
Ну что тут непонятного? Деньги приходят банку а не вам, а он когда захочет, тогда вам их зачислит на счёт. А до этого использует их по своему усмотрению и может играться с отчетностью. А моня так вообще, раньше втрой половины дня приходящие сэпы не распределяет по клиентских счетам
Maksi2 написав:Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.
Наверное думают, что тупым хомякам так проще?
Похоже на то. Как говорит горох, они сами любят все усложнять. Это как раз тот случай.
В Моно наверное потому что так было в Привате откуда они вынесли большую часть технологий (и возможно не только). Ну а в Привате может так было когда-то легче. Не надо было открывать клиентам кучу счетов.
Подскажите плиз, как можно депо снимать без комиссии? Сейчас Universalbank сократил сильно кол-во региональных отделений, в Одессе отделения уже нет. Я не понимаю, почему нельзя в том же Таскомбанке сделать выдачу депо без %%.
И если окончившееся гривневое депо можно кинуть на месячный депо, чтобы отбить комиссию за снятие, то что делать с валютными депо пока не могу придумать.
Мне одному кажется, что плюшки за которыми все шли в Монобанк последнее время пропали, и работать с Моней становится все сложнее и сложнее?
JoshuaMK написав:Подскажите плиз, как можно депо снимать без комиссии? Сейчас Universalbank сократил сильно кол-во региональных отделений, в Одессе отделения уже нет. Я не понимаю, почему нельзя в том же Таскомбанке сделать выдачу депо без %%.
Ну так кто-то же из бонз мони обещал в августе реализовать снятие депо в банках партнеров - вот 10 дней еще есть - потом посмотрим как они свое обещание выполнили.
Maksi2 написав: очевидно что номер для интернет банкинга при таких доходах - должен быть контрактным.
У вас был когда-нибудь контрактный номер? Там делают вид, что сверяют паспорт, и выдают дубликат симки. Т.е., ещё проще, чем обычно
Vorlon написав:
proftpd66 написав:Однако и на старуху бывает проруха. Осенью 2017 года у него впервые украли номер мобильного телефона. Для этого мошенникам пришлось обойти одиннадцать салонов мобильной связи, пока они не нашли сотрудника, готового проигнорировать инструкции. Используя номер как ключевой элемент двухфакторной идентификации, они взломали принадлежавшие Терпину учётные записи финансовых сервисов и вывели всё, что смогли.
Пусть попробуют в условиях нашей реальности. Это надо поискать идиота (сотрудника оператора связи), который своими действиями подпишет себе приговор на статью и тюрьму. Ему столько никогда не дадут чтобы эта афера имела хоть какой-то смысл.
Где вы видели статью за игнорирование инструкций? Максимум - это поругает начальник
Aps написав: К чему там начальник? Если будет крупная кража будет уголовное дело. Выдавшему будет очень дорого стоить что бы следствие поверило в невнимательность работника, а не в сговор с мошейниками.
Как раз наоборот. Сговор нужно доказать, что невозможно в принципе. Работнику мобильного оператора не будет абсолютно НИЧЕГО. Если тема получит общественный резонанс, максимум - это уволят. А так, просто скажут, чтоб больше так не делал
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ... Стаття 62... Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.