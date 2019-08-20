Додано: Сер 21 сер, 2019 15:57

Подскажите плиз, как можно депо снимать без комиссии?

Сейчас Universalbank сократил сильно кол-во региональных отделений, в Одессе отделения уже нет.

Я не понимаю, почему нельзя в том же Таскомбанке сделать выдачу депо без %%.



И если окончившееся гривневое депо можно кинуть на месячный депо, чтобы отбить комиссию за снятие, то что делать с валютными депо пока не могу придумать.



Мне одному кажется, что плюшки за которыми все шли в Монобанк последнее время пропали, и работать с Моней становится все сложнее и сложнее?