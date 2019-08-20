Вы ошибаетесь. Убирается только МФО (он есть в Ибане) ЕДРПОУ (ИНН) и прочее все остается как и было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:50
Вы ошибаетесь. Убирается только МФО (он есть в Ибане) ЕДРПОУ (ИНН) и прочее все остается как и было.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:58
В общем по таким реквизитам 2 платежа (1грн и 2К) дошли довольно оперативно (с учетом регламента Альфы) Во всяком случае гораздо быстрее чем через котловой.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:30
Был и есть. Не видел такого. Вероятно у вас какой то конченный оператор.
В принципе если банк в суде докажет что получил смс код на снятие, а оператор не сможет доказать что дубликат сим карты забирали именно вы, то, подумайте, кто будет выплачивать украденные средства? )))
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