Вы ошибаетесь. Убирается только МФО (он есть в Ибане) ЕДРПОУ (ИНН) и прочее все остается как и было.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:50
Вы ошибаетесь. Убирается только МФО (он есть в Ибане) ЕДРПОУ (ИНН) и прочее все остается как и было.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:58
В общем по таким реквизитам 2 платежа (1грн и 2К) дошли довольно оперативно (с учетом регламента Альфы) Во всяком случае гораздо быстрее чем через котловой.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:30
Был и есть. Не видел такого. Вероятно у вас какой то конченный оператор.
В принципе если банк в суде докажет что получил смс код на снятие, а оператор не сможет доказать что дубликат сим карты забирали именно вы, то, подумайте, кто будет выплачивать украденные средства? )))
Вот в ноябре и посмотрим что останется. А так еще 5 лет назад, при пересылке указывал только ибан, код банка, и ФИО, это за границу.
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:33
Re: Monobank
Там ещё и про бесплатную медицину есть. )
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:11
Re: Monobank
Раз уж пошёл оффтоп
Подскажите, пожалуйста, кто регистрировал припэйд:
- для регистрации онлайн / в магазине нужен любой подходящий документ или исключительно паспорт?
- потом при обращении будет нужен именно документ, указанный при регистрации, или любой подходящий (права, загран)?
- чем на практике отличаются "защитные свойства" регистрации от услуги типа "запрет удалённой замены сим"?
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:31
1. они всегда говорят дайте паспорт, не слышал чтоб права просили, можно позвонить 111 оператору и уточнить если это принципиально.
2. см. пункт 1.
3. Регистрация означает что в любой ситуации никто кроме Вас с вашим паспортом не сможет сделать дубликат сим карты. А услуга знаете, сегодня есть, завтра нет, ну такое, на любителя.
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:42
Re: Monobank
Насколько я помню чтобы воспользоваться этой услугой надо тоже прийти с паспортом к представителю оператора и они привяжут Ваш паспорт к номеру (ну или наоборот). Так что по сути ИМХО это те же яйца "вид сбоку"
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:27
Re: Monobank
Лише ЕЦП(або Mobile ID) і пару хвилин вільного часу для внесення паспортных даних і не потрібно витрачати час для поїздок в контакт-центр.
|