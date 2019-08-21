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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1456145714581459
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:50

  Maksi2 написав:В ноябре ИБАНы будут в ходу как добрый день, как единственный реквизит, без этого шлака как сейчас, мфо едрпо инн итд, и по идее без котловых счетов. Вообще не понимаю зачем нужны котлы, если по ибану идет прямо к получателю.

Вы ошибаетесь. Убирается только МФО (он есть в Ибане) ЕДРПОУ (ИНН) и прочее все остается как и было.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:58

  ol_zy написав:Может пропустил. Но Моно засветил ибаны. В приложении в реквизитах его нет, но нсли отправить реквизиты на мейл, то там уже есть ибан.
Сделал тестовый СЕП:
Ибан
Мой ИНН
ФИО
Назн. как в письме указал.
Как и в привате они рекомендуют только как на котловой, проверю.

В общем по таким реквизитам 2 платежа (1грн и 2К) дошли довольно оперативно (с учетом регламента Альфы) Во всяком случае гораздо быстрее чем через котловой.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:30

  safonovstanislav написав:
  Maksi2 написав: очевидно что номер для интернет банкинга при таких доходах - должен быть контрактным.

У вас был когда-нибудь контрактный номер? Там делают вид, что сверяют паспорт, и выдают дубликат симки. Т.е., ещё проще, чем обычно

Был и есть. Не видел такого. Вероятно у вас какой то конченный оператор.
В принципе если банк в суде докажет что получил смс код на снятие, а оператор не сможет доказать что дубликат сим карты забирали именно вы, то, подумайте, кто будет выплачивать украденные средства? )))
  ol_zy написав:Вы ошибаетесь. Убирается только МФО (он есть в Ибане) ЕДРПОУ (ИНН) и прочее все остается как и было.

Вот в ноябре и посмотрим что останется. А так еще 5 лет назад, при пересылке указывал только ибан, код банка, и ФИО, это за границу.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:33

Re: Monobank

safonovstanislav написав:
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ...
Стаття 62...
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.


Там ещё и про бесплатную медицину есть. )
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:11

Re: Monobank

Раз уж пошёл оффтоп

Подскажите, пожалуйста, кто регистрировал припэйд:

- для регистрации онлайн / в магазине нужен любой подходящий документ или исключительно паспорт?
- потом при обращении будет нужен именно документ, указанный при регистрации, или любой подходящий (права, загран)?
- чем на практике отличаются "защитные свойства" регистрации от услуги типа "запрет удалённой замены сим"?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:31

  Alpha1251 написав:Раз уж пошёл оффтоп

Подскажите, пожалуйста, кто регистрировал припэйд:

- для регистрации онлайн / в магазине нужен любой подходящий документ или исключительно паспорт?
- потом при обращении будет нужен именно документ, указанный при регистрации, или любой подходящий (права, загран)?
- чем на практике отличаются "защитные свойства" регистрации от услуги типа "запрет удалённой замены сим"?

1. они всегда говорят дайте паспорт, не слышал чтоб права просили, можно позвонить 111 оператору и уточнить если это принципиально.
2. см. пункт 1.
3. Регистрация означает что в любой ситуации никто кроме Вас с вашим паспортом не сможет сделать дубликат сим карты. А услуга знаете, сегодня есть, завтра нет, ну такое, на любителя.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:42

Re: Monobank

  Alpha1251 написав:- чем на практике отличаются "защитные свойства" регистрации от услуги типа "запрет удалённой замены сим"?

Насколько я помню чтобы воспользоваться этой услугой надо тоже прийти с паспортом к представителю оператора и они привяжут Ваш паспорт к номеру (ну или наоборот). Так что по сути ИМХО это те же яйца "вид сбоку"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:27

Re: Monobank

Alpha1251 написав:Раз уж пошёл оффтоп

Подскажите, пожалуйста, кто регистрировал припэйд:

- для регистрации онлайн

Лише ЕЦП(або Mobile ID) і пару хвилин вільного часу для внесення паспортных даних і не потрібно витрачати час для поїздок в контакт-центр.
stryzhko
 
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