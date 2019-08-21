Додано: Сер 21 сер, 2019 19:30

safonovstanislav написав: Maksi2 написав: очевидно что номер для интернет банкинга при таких доходах - должен быть контрактным. очевидно что номер для интернет банкингадоходах - должен быть контрактным.

У вас был когда-нибудь контрактный номер? Там делают вид, что сверяют паспорт, и выдают дубликат симки. Т.е., ещё проще, чем обычно У вас был когда-нибудь контрактный номер? Там делают вид, что сверяют паспорт, и выдают дубликат симки. Т.е., ещё проще, чем обычно

ol_zy написав: Вы ошибаетесь. Убирается только МФО (он есть в Ибане) ЕДРПОУ (ИНН) и прочее все остается как и было. Вы ошибаетесь. Убирается только МФО (он есть в Ибане) ЕДРПОУ (ИНН) и прочее все остается как и было.

Был и есть. Не видел такого. Вероятно у вас какой то конченный оператор.В принципе если банк в суде докажет что получил смс код на снятие, а оператор не сможет доказать что дубликат сим карты забирали именно вы, то, подумайте, кто будет выплачивать украденные средства? )))Вот в ноябре и посмотрим что останется. А так еще 5 лет назад, при пересылке указывалибан, код банка, и ФИО, это за границу.