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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1457145814591460
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:44

  Alpha1251 написав:- чем на практике отличаются "защитные свойства" регистрации от услуги типа "запрет удалённой замены сим"?

Услугу можно отключить приездом в ЦОА с симкой или холдером. Вернее так написано в ответе ватафона на обращение НКРЗИ, когда мне отказались ее отключить по моему требованию без предварительной регистрации. В итоге отключили по обращению и дали такой ответ.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:57

Re: Monobank

KVV написав:Через Мій КС? В якому меню?

меню “користувач” - реєстрація номера
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:53

Шановні Клієнти!

З метою створення кращих умов обслуговування та надання нових можливостей своїм клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», було прийнято рішення оптимізувати модель роботи за рахунок виходу з невеликих міст і зміцнення мережі в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.

3 02 вересня клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», для здійснення готівкових операцій по рахунках, необхідно звернутись в найближче відділення, що знаходиться за посиланням.

https://www.universalbank.com.ua/news/v ... ersal-bank

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:08

Re: Monobank

  Bosstone написав:З метою створення кращих умов обслуговування

издеваются?
Славик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:40

Re: Monobank

  Bosstone написав:3 02 вересня клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», для здійснення готівкових операцій по рахунках, необхідно звернутись в найближче відділення, що знаходиться за посиланням.

Прикольно. А как с клиентами (особенно Мони) из тех городов, где отделения Универсала закрылись лет 5 назад и до ближайшего сейчас километров 80-100?
Flamingo
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