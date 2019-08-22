Alpha1251 написав:- чем на практике отличаются "защитные свойства" регистрации от услуги типа "запрет удалённой замены сим"?
Услугу можно отключить приездом в ЦОА с симкой или холдером. Вернее так написано в ответе ватафона на обращение НКРЗИ, когда мне отказались ее отключить по моему требованию без предварительной регистрации. В итоге отключили по обращению и дали такой ответ.
З метою створення кращих умов обслуговування та надання нових можливостей своїм клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», було прийнято рішення оптимізувати модель роботи за рахунок виходу з невеликих міст і зміцнення мережі в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.
3 02 вересня клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», для здійснення готівкових операцій по рахунках, необхідно звернутись в найближче відділення, що знаходиться за посиланням.