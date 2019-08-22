Alpha1251 написав:- чем на практике отличаются "защитные свойства" регистрации от услуги типа "запрет удалённой замены сим"?
Услугу можно отключить приездом в ЦОА с симкой или холдером. Вернее так написано в ответе ватафона на обращение НКРЗИ, когда мне отказались ее отключить по моему требованию без предварительной регистрации. В итоге отключили по обращению и дали такой ответ.
З метою створення кращих умов обслуговування та надання нових можливостей своїм клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», було прийнято рішення оптимізувати модель роботи за рахунок виходу з невеликих міст і зміцнення мережі в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.
3 02 вересня клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», для здійснення готівкових операцій по рахунках, необхідно звернутись в найближче відділення, що знаходиться за посиланням.
proftpd66 написав:рисковать зачем? в чем оправдан риск?? В ощаде/укргазе/алла просто "забито" сколько можно максимум потратить от общей суммы 1млн евро, которая, на есть карте. И всё. Зачем надеяться на NFC или что-то еще?
1. Торговые лимиты везде наверно можно настроить (кроме аллы)? 2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов) 3. Те, кто дошёл до использования NFC наверняка знают о рисках, и принимают их.
4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.
А по вопросу "зачем рисковать" - люди же пользуются NFC не для "повышения адреналина", а чтоб решить конкретные вопросы-задачи (и принимают риск, повторюсь). Все понимают, что мониторинг как эмитента, так и экваера, так и всяких пэев - не даст 100% защиты
Так можно договориться до того, что небезопасно вообще вводить карты даже на сайте операторов (например), или платёжных систем, и вообще пользоваться картами. И вообще деньгами
+ 5. Школота может ломануть саму баку Универсал, каким-то образом которая делает транзакции для моно.
Google от Android на первой странице публикует новость для всех: