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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1458145914601461>
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:44

  Alpha1251 написав:- чем на практике отличаются "защитные свойства" регистрации от услуги типа "запрет удалённой замены сим"?

Услугу можно отключить приездом в ЦОА с симкой или холдером. Вернее так написано в ответе ватафона на обращение НКРЗИ, когда мне отказались ее отключить по моему требованию без предварительной регистрации. В итоге отключили по обращению и дали такой ответ.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:57

Re: Monobank

KVV написав:Через Мій КС? В якому меню?

меню “користувач” - реєстрація номера
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:53

Шановні Клієнти!

З метою створення кращих умов обслуговування та надання нових можливостей своїм клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», було прийнято рішення оптимізувати модель роботи за рахунок виходу з невеликих міст і зміцнення мережі в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.

3 02 вересня клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», для здійснення готівкових операцій по рахунках, необхідно звернутись в найближче відділення, що знаходиться за посиланням.

https://www.universalbank.com.ua/news/v ... ersal-bank

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:08

Re: Monobank

  Bosstone написав:З метою створення кращих умов обслуговування

издеваются?
Славик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:40

Re: Monobank

  Bosstone написав:3 02 вересня клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», для здійснення готівкових операцій по рахунках, необхідно звернутись в найближче відділення, що знаходиться за посиланням.

Прикольно. А как с клиентами (особенно Мони) из тех городов, где отделения Универсала закрылись лет 5 назад и до ближайшего сейчас километров 80-100?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:35

Такое резкое скукоживание отделений плохой признак. А если учесть, что Универсал и моня фактически одно целое, то есть повод беспокоиться.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:39

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:рисковать зачем? в чем оправдан риск?? В ощаде/укргазе/алла просто "забито" сколько можно максимум потратить от общей суммы 1млн евро, которая, на есть карте. И всё. Зачем надеяться на NFC или что-то еще?

1. Торговые лимиты везде наверно можно настроить (кроме аллы)?
2. Люди пользуются NFC чтоб "расшарить" карты (насколько я понимаю). Чтоб например не делать переводы, особенно если расшарить нужно человеку (родственнику, другу, и т.п.) зарубежом (быстро, бесплатно, без мониторингов)
3. Те, кто дошёл до использования NFC наверняка знают о рисках, и принимают их.

4. Изначально разговор начался с вопроса - "если ко мне кто-то подбежит с терминалом, приложит к телефону, и "скупится" на 50000грн?" На что было отвечено несколькими возражениями, что такой сценарий очень маловероятен.

А по вопросу "зачем рисковать" - люди же пользуются NFC не для "повышения адреналина", а чтоб решить конкретные вопросы-задачи (и принимают риск, повторюсь). Все понимают, что мониторинг как эмитента, так и экваера, так и всяких пэев - не даст 100% защиты

Так можно договориться до того, что небезопасно вообще вводить карты даже на сайте операторов (например), или платёжных систем, и вообще пользоваться картами. И вообще деньгами :)


+
5. Школота может ломануть саму баку Универсал, каким-то образом которая делает транзакции для моно.


Google от Android на первой странице публикует новость для всех:

все, кто пользуется Android узнали эту новость :mrgreen: :roll: :lol:


Зображення



Зображення


оригинал:
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/129096/
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 23 сер, 2019 10:40, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:39

Универсал похоже полностью уходит под моно. А моно отделений и не обещал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:42

proftpd66, а в чем суть "инцидента"?
Опять какая-то ТП засветила данные карты и что-то хочет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:42

Re: Monobank

а котобанда на алку день в день сеп отправляет?
mephala
 
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