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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:48
Вкладчик1234 написав:proftpd66,
а в чем суть "инцидента"?
Опять какая-то ТП засветила данные карты и что-то хочет?
я могу задать встречный аналогичный вопрос. Тут клиент заявляет что его отправляют в универсал, писать заявление про возврат денег, которые должны вернуть. Было бы логично чтобы представитель банка ответил.
Юмор, еще в том что Google от Android опубликовал эту новость в смартфоне
Для всех кто пользуется Android
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 23 сер, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:49
Там у девахи цироз головного мозка
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curiousobro
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:50
proftpd66, прочитал эту историю. Похоже что карту локнули по мониторингу. Или за объём операций, или из-за мутной сути операций, или жалобы, или всё вместе.
Авторы путаются в показаниях, и недоговаривают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:50
curiousobro написав:
Там у девахи цироз головного мозка
Вкладчик1234 написав:proftpd66,
прочитал эту историю. Похоже что карту локнули по мониторингу. Или за объём операций, или из-за мутной сути операций, или жалобы, или всё вместе.
Авторы путаются в показаниях, и недоговаривают
Гугл в ведре опубликовал новость, клиенты могут бежать
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proftpd66
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:58
Ещё и "пошли рожать, просьба не писать".
Они читают отзывы в процессе родов?
Зачем такие вообще размножаются? Как они дожили до такого возраста?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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