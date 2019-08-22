Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:50

proftpd66, прочитал эту историю. Похоже что карту локнули по мониторингу. Или за объём операций, или из-за мутной сути операций, или жалобы, или всё вместе.



Авторы путаются в показаниях, и недоговаривают

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин