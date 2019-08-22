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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1458145914601461
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:48

  Вкладчик1234 написав:proftpd66, а в чем суть "инцидента"?
Опять какая-то ТП засветила данные карты и что-то хочет?


я могу задать встречный аналогичный вопрос. Тут клиент заявляет что его отправляют в универсал, писать заявление про возврат денег, которые должны вернуть. Было бы логично чтобы представитель банка ответил.

Юмор, еще в том что Google от Android опубликовал эту новость в смартфоне :mrgreen: :mrgreen: Для всех кто пользуется Android :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 23 сер, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:49

  proftpd66 написав:...
оригинал:
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/129096/


Там у девахи цироз головного мозка :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:50

proftpd66, прочитал эту историю. Похоже что карту локнули по мониторингу. Или за объём операций, или из-за мутной сути операций, или жалобы, или всё вместе.

Авторы путаются в показаниях, и недоговаривают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:50

  curiousobro написав:
  proftpd66 написав:...
оригинал:
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/129096/


Там у девахи цироз головного мозка :)


  Вкладчик1234 написав:proftpd66, прочитал эту историю. Похоже что карту локнули по мониторингу. Или за объём операций, или из-за мутной сути операций, или жалобы, или всё вместе.

Авторы путаются в показаниях, и недоговаривают




Гугл в ведре опубликовал новость, клиенты могут бежать :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:58

Ещё и "пошли рожать, просьба не писать".
Они читают отзывы в процессе родов?
Зачем такие вообще размножаются? Как они дожили до такого возраста?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:13

  mephala написав:а котобанда на алку день в день сеп отправляет?

Да. Доходит в течении часа.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:41

Re: Monobank

а какой лимит суточный у котобанды на исходящий СЕП?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:03

  mephala написав:а какой лимит суточный у котобанды на исходящий СЕП?


В котоподдержке написали, что ограничений для данных платежей нет.
Только нужно учитывать, что платеж на юрлицо свыше 20 000 грн. будет с комиссией.
Олег1964
 
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  #<1 ... 1458145914601461
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