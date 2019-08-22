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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:48
Вкладчик1234 написав:proftpd66,
а в чем суть "инцидента"?
Опять какая-то ТП засветила данные карты и что-то хочет?
я могу задать встречный аналогичный вопрос. Тут клиент заявляет что его отправляют в универсал, писать заявление про возврат денег, которые должны вернуть. Было бы логично чтобы представитель банка ответил.
Юмор, еще в том что Google от Android опубликовал эту новость в смартфоне
Для всех кто пользуется Android
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 23 сер, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:49
Там у девахи цироз головного мозка
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curiousobro
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:50
proftpd66, прочитал эту историю. Похоже что карту локнули по мониторингу. Или за объём операций, или из-за мутной сути операций, или жалобы, или всё вместе.
Авторы путаются в показаниях, и недоговаривают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:50
curiousobro написав:
Там у девахи цироз головного мозка
Вкладчик1234 написав:proftpd66,
прочитал эту историю. Похоже что карту локнули по мониторингу. Или за объём операций, или из-за мутной сути операций, или жалобы, или всё вместе.
Авторы путаются в показаниях, и недоговаривают
Гугл в ведре опубликовал новость, клиенты могут бежать
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proftpd66
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:58
Ещё и "пошли рожать, просьба не писать".
Они читают отзывы в процессе родов?
Зачем такие вообще размножаются? Как они дожили до такого возраста?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:13
mephala написав:
а котобанда на алку день в день сеп отправляет?
Да. Доходит в течении часа.
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Олег1964
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:41
а какой лимит суточный у котобанды на исходящий СЕП?
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mephala
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:03
mephala написав:
а какой лимит суточный у котобанды на исходящий СЕП?
В котоподдержке написали, что ограничений для данных платежей нет.
Только нужно учитывать, что платеж на юрлицо свыше 20 000 грн. будет с комиссией.
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Олег1964
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:26
Оплатил за билеты ЛОТу. 17222 грн, получил 3% кэшбека , все отлично, вывел. Прошло несколько дней, открываю приложение - а там кэшбек -257 грн. Начмнаю разбираться - оказывается ночью произошел возврат офлайн и затем офлайн списание по новой 2-мч суммами. Но при списании деньги назад типа еще не зашли и МОНО опустил мою карту в минус за кредитный лимит . Там получилось -10744,94. После общения с представителем банка ситуация еще более печальная :
monobank
понимаю, что это неприятная ситуация, однако если торговая точка направляет запрос, мы не имеем права отклонять такие платежи
Yuri
т.е если я выпишу что-то на миллион - то выпропустите и у меня будет -1000 000
monobank
если вам будет предоставлена услуга и торговая точка пришлет запрос - то да
подскажите, вам была предоставлена услуга по данным списаниям?
Yuri
а то что там нет миллиона?
была или нет предоставлена услуга - это моя проблема, вы не должны пропускать платежи с моего счета больше чем там есть денег
monobank
мы можем
Понимаю, что вы не расчитывали на то, что сумма будет списана сверх доступного баланса. При этом во время списаний офлайн платежей или служебных операций, Банк может вам предоставить овердрафт.
Так что, если верить представителю мообанка кредитный лимит и сумма на счету больше не являются для них ограничением, они могут позволить списать любую сумму с вашего счета
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yuluk
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:38
yuluk написав:
Оплатил за билеты ЛОТу. 17222 грн, получил 3% кэшбека , все отлично, вывел. Прошло несколько дней, открываю приложение - а там кэшбек -257 грн. Начмнаю разбираться - оказывается ночью произошел возврат офлайн и затем офлайн списание по новой 2-мч суммами. Но при списании деньги назад типа еще не зашли и МОНО опустил мою карту в минус за кредитный лимит . Там получилось -10744,94. После общения с представителем банка ситуация еще более печальная :
monobank
понимаю, что это неприятная ситуация, однако если торговая точка направляет запрос, мы не имеем права отклонять такие платежи
Yuri
т.е если я выпишу что-то на миллион - то выпропустите и у меня будет -1000 000
monobank
если вам будет предоставлена услуга и торговая точка пришлет запрос - то да
подскажите, вам была предоставлена услуга по данным списаниям?
Yuri
а то что там нет миллиона?
была или нет предоставлена услуга - это моя проблема, вы не должны пропускать платежи с моего счета больше чем там есть денег
monobank
мы можем
Понимаю, что вы не расчитывали на то, что сумма будет списана сверх доступного баланса. При этом во время списаний офлайн платежей или служебных операций, Банк может вам предоставить овердрафт.
Так что, если верить представителю мообанка кредитный лимит и сумма на счту больше не являются для них ограничением, они могут позволить списать любую сумму с вашего счета
Ага, привет "любителю" овредрафтов из пумба
А по выписке действительно видно, что первой прошла операция списания, а не возврата?
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