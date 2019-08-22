yuluk написав:Stringer
по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус
Они утверждают, что-то для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.
Оказывается!!! кто бы мог подумать
они обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.
Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.