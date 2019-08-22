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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1459146014611462 Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:51 Stringer по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус

Кстати кэшбек то банк уже вернул, но вот ситуацию со счетом я так и не прояснил. Какую сумму могут с меня списать в минус мне толком не объяснили, сказали что это расчитывается по сложной схеме... yuluk Повідомлень: 186 З нами з: 04.02.11 Подякував: 23 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:02 yuluk написав: Stringer по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус

Они утверждают, что-то для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.

Оказывается!!! кто бы мог подумать они обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.

Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там. Они утверждают, что-то для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.Оказывается!!! кто бы мог подуматьони обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там. F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9747 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:06 yuluk написав: Stringer по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус

Кстати кэшбек то банк уже вернул, но вот ситуацию со счетом я так и не прояснил. Какую сумму могут с меня списать в минус мне толком не объяснили, сказали что это расчитывается по сложной схеме... по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минусКстати кэшбек то банк уже вернул, но вот ситуацию со счетом я так и не прояснил. Какую сумму могут с меня списать в минус мне толком не объяснили, сказали что это расчитывается по сложной схеме...

Не в защиту моно, но такая схема почему-то актуальна для большинства авиакомпаний. У меня так KLM и Atlantic Airways, например, проводили операции: сначала блокировка средств, затем возврат оригинальной суммы, потом списание уже новой, с обновлённым валютным курсом (при этом при заказе билетов на 2-х и больше человек блокировка идёт на всю сумму, а списание - уже по отдельности, на каждого человека). Не в защиту моно, но такая схема почему-то актуальна для большинства авиакомпаний. У меня так KLM и Atlantic Airways, например, проводили операции: сначала блокировка средств, затем возврат оригинальной суммы, потом списание уже новой, с обновлённым валютным курсом (при этом при заказе билетов на 2-х и больше человек блокировка идёт на всю сумму, а списание - уже по отдельности, на каждого человека). sauvignon Повідомлень: 225 З нами з: 19.08.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1459146014611462 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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