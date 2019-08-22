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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1459146014611462
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:51

Stringer по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус
Кстати кэшбек то банк уже вернул, но вот ситуацию со счетом я так и не прояснил. Какую сумму могут с меня списать в минус мне толком не объяснили, сказали что это расчитывается по сложной схеме...
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:02

  yuluk написав:Stringer по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус

Они утверждают, что-то для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.
Оказывается!!! кто бы мог подумать :-) они обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.
Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:11

  Stringer написав:почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.

Баном :lol:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:20

  klug написав:
  Stringer написав:почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.

Баном :lol:
я не про бету, а про комьюнити
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  #<1 ... 1459146014611462
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