Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:44

Stringer написав: yuluk написав: Stringer по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус

Они утверждают, что-то для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.

Оказывается!!! кто бы мог подумать они обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.

Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там. Они утверждают, что-то для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.Оказывается!!! кто бы мог подуматьони обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.

если бы я не обратил внимание на -257грн по овердрафту то все вообще бы прокатило. А когда уже стал разбираться то увидел что счет уходил в минус 10700 грн. Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт. У меня кредлимит 5000 и я в него тут не влажу, а мне овердрафта дали в 2 раза больше