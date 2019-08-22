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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:51
Stringer по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус
Кстати кэшбек то банк уже вернул, но вот ситуацию со счетом я так и не прояснил. Какую сумму могут с меня списать в минус мне толком не объяснили, сказали что это расчитывается по сложной схеме...
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yuluk
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:02
yuluk написав:Stringer
по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус
Они утверждают, что это для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.
Оказывается!!! кто бы мог подумать
они обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.
Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 23 сер, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:11
Stringer написав:
почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.
Баном
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:20
klug написав: Stringer написав:
почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.
Баном
я не про бету, а про комьюнити
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Stringer
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:44
Stringer написав: yuluk написав:Stringer
по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус
Они утверждают, что-то для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.
Оказывается!!! кто бы мог подумать
они обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.
Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.
если бы я не обратил внимание на -257грн по овердрафту то все вообще бы прокатило. А когда уже стал разбираться то увидел что счет уходил в минус 10700 грн. Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт. У меня кредлимит 5000 и я в него тут не влажу, а мне овердрафта дали в 2 раза больше
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yuluk
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:54
Олег1964 написав: mephala написав:
а котобанда на алку день в день сеп отправляет?
Да. Доходит в течении часа.
А вот сегодня и не доходит. Отправлено до 12-00 и до сих пор тишина, банки работают.
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kucher_oleg_ua
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:57
kucher_oleg_ua написав: Олег1964 написав: mephala написав:
а котобанда на алку день в день сеп отправляет?
Да. Доходит в течении часа.
А вот сегодня и не доходит. Отправлено до 12-00 и до сих пор тишина, банки работают.
не помню какой банк но уже был случай что перед длинными выхами банк придержал СЕПы
от как бы не котобанда это была
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mephala
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:58
yuluk написав: Stringer написав: yuluk написав:Stringer
по выписке как раз вначале был возврат. но по той же выписке счет уходил в минус
Они утверждают, что-то для удобства клиентов, движения с авторизационным остатком приравняли к проведению операции по счёту.
Оказывается!!! кто бы мог подумать
они обманывают клиентов. Ваш случай как раз показывает этот обман - ваш авторизационный остаток при возврате повысился, но они провели повторную операцию списания в счёт лимита или овердрафта, тесть операцию возврата не приравняли к фактическому проведению по счёту, а операцию списания приравняли.
Напишите это все в группе на фейсбуке, почему то горох и ко быстрее и острее реагируют на критику там.
если бы я не обратил внимание на -257грн по овердрафту то все вообще бы прокатило. А когда уже стал разбираться то увидел что счет уходил в минус 10700 грн. Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт. У меня кредлимит 5000 и я в него тут не влажу, а мне овердрафта дали в 2 раза больше
пишите в фб, там сегодня как раз моно кошмарят по любимой гороху железной карте, он уже там шашкой порубал, есть большая вероятность, что ваш вопрос решит положительно
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:17
написав:а котобанда на алку день в день сеп отправляет?
Да. Доходит в течении часа.
А вот сегодня и не доходит. Отправлено до 12-00 и до сих пор тишина, банки работают.
не помню какой банк но уже был случай что перед длинными выхами банк придержал СЕПы
от как бы не котобанда это была
Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.
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kucher_oleg_ua
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