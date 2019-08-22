yuluk написав:

Оплатил за билеты ЛОТу. 17222 грн, получил 3% кэшбека , все отлично, вывел. Прошло несколько дней, открываю приложение - а там кэшбек -257 грн. Начмнаю разбираться - оказывается ночью произошел возврат офлайн и затем офлайн списание по новой 2-мч суммами. Но при списании деньги назад типа еще не зашли и МОНО опустил мою карту в минус за кредитный лимит . Там получилось -10744,94. После общения с представителем банка ситуация еще более печальная :monobankпонимаю, что это неприятная ситуация, однако если торговая точка направляет запрос, мы не имеем права отклонять такие платежиYuriт.е если я выпишу что-то на миллион - то выпропустите и у меня будет -1000 000monobankесли вам будет предоставлена услуга и торговая точка пришлет запрос - то даподскажите, вам была предоставлена услуга по данным списаниям?Yuriа то что там нет миллиона?была или нет предоставлена услуга - это моя проблема, вы не должны пропускать платежи с моего счета больше чем там есть денегmonobankмы можемПонимаю, что вы не расчитывали на то, что сумма будет списана сверх доступного баланса. При этом во время списаний офлайн платежей или служебных операций, Банк может вам предоставить овердрафт.Так что, если верить представителю мообанка кредитный лимит и сумма на счету больше не являются для них ограничением, они могут позволить списать любую сумму с вашего счета