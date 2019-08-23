написав:а котобанда на алку день в день сеп отправляет? Да. Доходит в течении часа.
А вот сегодня и не доходит. Отправлено до 12-00 и до сих пор тишина, банки работают.
не помню какой банк но уже был случай что перед длинными выхами банк придержал СЕПы от как бы не котобанда это была
Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.
все правильно. согласно закона они могут отправлять платеж до 3х рабочих дней. так что они ничего не нарушают. но в этом проявляется вся их сущьность когда вроде бы придержут на 1 рабочий день а деньги в банке будут лежать 4 дня.
написав:а котобанда на алку день в день сеп отправляет? Да. Доходит в течении часа.
А вот сегодня и не доходит. Отправлено до 12-00 и до сих пор тишина, банки работают.
не помню какой банк но уже был случай что перед длинными выхами банк придержал СЕПы от как бы не котобанда это была
Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.
та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней
yuluk написав:Оплатил за билеты ЛОТу. 17222 грн, получил 3% кэшбека , все отлично, вывел. Прошло несколько дней, открываю приложение - а там кэшбек -257 грн. Начмнаю разбираться - оказывается ночью произошел возврат офлайн и затем офлайн списание по новой 2-мч суммами. Но при списании деньги назад типа еще не зашли и МОНО опустил мою карту в минус за кредитный лимит . Там получилось -10744,94. После общения с представителем банка ситуация еще более печальная :
monobank понимаю, что это неприятная ситуация, однако если торговая точка направляет запрос, мы не имеем права отклонять такие платежи
Yuri т.е если я выпишу что-то на миллион - то выпропустите и у меня будет -1000 000
monobank если вам будет предоставлена услуга и торговая точка пришлет запрос - то да подскажите, вам была предоставлена услуга по данным списаниям?
Yuri а то что там нет миллиона? была или нет предоставлена услуга - это моя проблема, вы не должны пропускать платежи с моего счета больше чем там есть денег
monobank мы можем Понимаю, что вы не расчитывали на то, что сумма будет списана сверх доступного баланса. При этом во время списаний офлайн платежей или служебных операций, Банк может вам предоставить овердрафт.
Так что, если верить представителю мообанка кредитный лимит и сумма на счету больше не являются для них ограничением, они могут позволить списать любую сумму с вашего счета
Я про это пишу, истину глаголю. Вы читаете то что я пишу ?? Меня не слышат. Не хорошо президента не слушать !
Вкладчик1234 - это пример .
proftpd66 написав: Это решается след. образом: Берется Укргаз долл/евро. Ложиться на каждую любая огромная сумму от 100к долл/евро. 4% годовых. Ставятся лимиты по 100$ на шлюх в день. Три восклицательных знака.
ЗЫ: Укргазбанк, блэкджэк and .....
ЗЫЫ: Ощадбанка нету овердрафта, блок временный на 1%.
написав:а котобанда на алку день в день сеп отправляет? Да. Доходит в течении часа.
А вот сегодня и не доходит. Отправлено до 12-00 и до сих пор тишина, банки работают.
не помню какой банк но уже был случай что перед длинными выхами банк придержал СЕПы от как бы не котобанда это была
Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.
та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней
Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах. Значит еще не развернули аналитику. Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней. И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более. До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут )
Зранку десь в 10 годині відправив сеп в глобус банк, до сих пір гроші не дійшли. Замовив квитанцію від моно там пише ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ
2019-08-23. Цікаво хто виний моно чи глобус, раніше приходило після 15 години. І вже чекати гроші до вівторка жесть.