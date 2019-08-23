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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1461146214631464
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:01

  rosstikf написав:Зранку десь в 10 годині відправив сеп в глобус банк, до сих пір гроші не дійшли. Замовив квитанцію від моно там пише ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ
2019-08-23. Цікаво хто виний моно чи глобус, раніше приходило після 15 години. І вже чекати гроші до вівторка жесть.

Аналогично. Вина моно.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:07

не чем платить.

свинорыли-танкисы, наверное, весь кред перевели в евро-бакс :mrgreen:

интересно, какая сумма сэпа?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:16

Re: Monobank

Раз жалобы на СЭП не единичны, то сегодня виноват однозначн Моно. Пора заканчивать с этой лавочкой.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:18

  proftpd66 написав:
  Flamingo написав:
  yuluk написав:Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят.

На досуге как-то поинтересуйтесь что такое мото-платежи - узнаете много нового о том как деньги могут быть списаны даже с уже закрытого счета ;)


где про это инфа?

Вас гугл забанил? :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:21

Flamingo

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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:24

  proftpd66 написав:Flamingo

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Мото, а не моно:)

Пример
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 1%82%D1%8B
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:30

Skiw

Как я понимаю, это решается сменой CVV, динамический CVV. Или карту поменять перед закрытием.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:33

  kucher_oleg_ua написав:Раз жалобы на СЭП не единичны, то сегодня виноват однозначн Моно. Пора заканчивать с этой лавочкой.


может быть монобанку не выгодно это делать. Отправите п2п на ощад и снимите сразу в банкомате, Ощад заблокирует 1% для овердрафта. И вопрос решен. А моно отправит через 3-7дней. Зачем Вам сэп?
proftpd66
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