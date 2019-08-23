Аналогично. Вина моно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:01
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:07
не чем платить.
свинорыли-танкисы, наверное, весь кред перевели в евро-бакс
интересно, какая сумма сэпа?
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:16
Re: Monobank
Раз жалобы на СЭП не единичны, то сегодня виноват однозначн Моно. Пора заканчивать с этой лавочкой.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:18
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:24
Мото, а не моно:)
Пример
Skiw
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:30
Skiw
Как я понимаю, это решается сменой CVV, динамический CVV. Или карту поменять перед закрытием.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:33
может быть монобанку не выгодно это делать. Отправите п2п на ощад и снимите сразу в банкомате, Ощад заблокирует 1% для овердрафта. И вопрос решен. А моно отправит через 3-7дней. Зачем Вам сэп?
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