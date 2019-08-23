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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:51
proftpd66 написав: kucher_oleg_ua написав:
Раз жалобы на СЭП не единичны, то сегодня виноват однозначн Моно. Пора заканчивать с этой лавочкой.
может быть монобанку не выгодно это делать. Отправите п2п на ощад и снимите сразу в банкомате, Ощад заблокирует 1% для овердрафта. И вопрос решен. А моно отправит через 3-7дней. Зачем Вам сэп?
В аллу на ощад по р2р?
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Олег1964
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:57
Олег1964
не понял.
если Вы отправляете, то можно скинуть на ощад и снять в БАНКОМАТЕ и всё..А потом туда куда надо. Ну или из моно в Аллу, но в БАНКОМАТЕ не снимать, там может быть овердрафт.
ЗЫ: в ощаде есть новые карты где платно снимать, надо карту для депозита, которая 0% снятие.
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proftpd66
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:15
proftpd66 написав:Олег1964
не понял.
если Вы отправляете, то можно скинуть на ощад и снять в БАНКОМАТЕ
и всё..А потом туда куда надо. Ну или из моно в Аллу, но в БАНКОМАТЕ
не снимать, там может быть овердрафт.
ЗЫ: в ощаде есть новые карты где платно снимать, надо карту для депозита, которая 0% снятие.
В алле и таз есть ощадные рахунки. Я про это. В таз можно отправлять на ощадный по р2р.
Не в ощадбанк
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Олег1964
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:46
proftpd66 написав:Олег1964
не понял.
если Вы отправляете, то можно скинуть на ощад и снять в БАНКОМАТЕ
и всё..А потом туда куда надо. Ну или из моно в Аллу, но в БАНКОМАТЕ
не снимать, там может быть овердрафт.
Алла за овер по пакетной карте не наказывает. Снимать в банкомате можно сразу после захода р2р
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Flamingo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:49
Flamingo написав: proftpd66 написав:Олег1964
не понял.
если Вы отправляете, то можно скинуть на ощад и снять в БАНКОМАТЕ
и всё..А потом туда куда надо. Ну или из моно в Аллу, но в БАНКОМАТЕ
не снимать, там может быть овердрафт.
Алла за овер по пакетной карте не наказывает. Снимать в банкомате можно сразу после захода р2р
Да, но человек писал а ветке что в Блэк платинум был овердрафт. Это тоже пакетная
. Почему хз почему. В ощаде точно нету .
+ В пакетах ты не снимешь много с банкомата. А кассе от 50к фин мон. Разве что максимальная платина
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proftpd66
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:12
rosstikf написав:
Зранку десь в 10 годині відправив сеп в глобус банк, до сих пір гроші не дійшли. Замовив квитанцію від моно там пише ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ
2019-08-23. Цікаво хто виний моно чи глобус, раніше приходило після 15 години. І вже чекати гроші до вівторка жесть.
насколько я понимаю дата валютирования ниочем не говорит. это с вашего счета деньги списали 23-08-2019. на транзитный счет банка.
а далее у банка есть три законных дня на помечтать что бы отправить деньги в банк получатель.
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mephala
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Додано: Суб 24 сер, 2019 00:17
mephala написав: rosstikf написав:
Зранку десь в 10 годині відправив сеп в глобус банк, до сих пір гроші не дійшли. Замовив квитанцію від моно там пише ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ
2019-08-23. Цікаво хто виний моно чи глобус, раніше приходило після 15 години. І вже чекати гроші до вівторка жесть.
насколько я понимаю дата валютирования ниочем не говорит. это с вашего счета деньги списали 23-08-2019. на транзитный счет банка.
а далее у банка есть три законных дня
на помечтать что бы отправить деньги в банк получатель.
и если банк этим правом пользуется, то он навечно приобретает название говно-банк.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 00:38
IMPRINTER
не охота копаться в недрах но вроде это уже второй раз перед длинными выхами котобанда этот фортель выкидывает.
какие еще варианты есть халявного СЕПа? что бы закинуть в банк по п2п а выйти по СЕП.
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mephala
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Додано: Суб 24 сер, 2019 00:44
Алла, Скунс, Пумб, ощАД, конкорд?
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demichh
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Додано: Суб 24 сер, 2019 02:14
demichh написав:
ощАД
От він минулого разу і затримав перед вихідними, тому як альтернатива не підходить.
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